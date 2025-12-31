Po internecie krążą nagrania ze stacji w Mławie, ukazujące trudne warunki spowodowane intensywnymi opadami śniegu. Pasażerowie brną niemal po kolana w śniegu. Jedno z takich nagrań wzbudziło wątpliwości internautów, którzy sugerowali, że może ono być dziełem AI. „Rzecznik PKP nie był w stanie potwierdzić autentyczności nagrania, przyznał jednak, że sytuacja na stacji w Mławie była rzeczywiście trudna i że spadło tam dużo śniegu” – pisze portal o2.pl.”Był medialny film z Mławy, z peronu. Mieliśmy bardzo duże opady w tym rejonie. Zadysponowani są pracownicy do ponownego odśnieżania” - podkreślił przedstawiciel PKP na dzisiejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska.
Intensywne opady śniegu spowodowały paraliż komunikacyjny w Polsce. Dotyczy to zarówno ruchu samochodów, jak i kolei, a nawet samolotów. Szczególnie groźnie było na drodze S7 w okolicach Ostródy. Sieć obiegły także nagrania z peronu w Mławie.
Pasażerowie po kolana w śniegu
Tiktokowy profil „Maszynista” opublikował film z Mławy, który później rozszedł się także po innych platformach społecznościowych. Widać tam jak pasażerowie na peronie brną po kolana w śniegu. Na portalu X udostępnił je profil Remiza.pl.
Nagranie wzbudziło kontrowersje także z tego powodu, że internauci kwestionowali jego prawdziwość. Oceniano bowiem, że mogło zostać wygenerowane przez AI.
Sam rzecznik [PKP] nie był w stanie potwierdzić autentyczności nagrania, przyznał jednak, że sytuacja na stacji w Mławie była rzeczywiście trudna i że spadło tam dużo śniegu. Potwierdzają to inne nagrania ze stacji w Mławie. Jeden z komentujących pokazał, jak sytuacja wyglądała tam w nocy
— opisuje sytuację portal o2.pl.
Sytuacja w Mławie i reakcja Tudka
Sytuacja na peronie w Mławie była jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel PLK, który w taki sposób opisał sytuację:
Był medialny film z Mławy, z peronu. Mieliśmy bardzo duże opady w tym rejonie. Zadysponowani są pracownicy do ponownego odśnieżania.
Natomiast są problemy z przejazdem po drogach lokalnych. Jest magistrala kolejowa, ale dojazd odbywa się często drogami lokalnymi, gdzie są duże problemy z przejezdnością
— tłumaczył.
W odpowiedzi Donald Tusk zaprezentował… zagrywkę, którą znamy już z innych sytuacji, na przykład ubiegłorocznych powodzi, i która w przeszłości porównywana była do taktyk stosowanych przez Putina i Łukaszenkę.
Dobrze, że pan zwrócił uwagę na to, co pojawiło się w komunikatorach i na różnych platformach, czyli ten filmik z peronu w Mławie, bo ja miałem wrażenie albo nadzieję, że to jest fake, że to jest niemożliwe. Tam jest śniegu po biodra, właściwie po pas na peronie
— powiedział poirytowany premier.
Ja zdaję sobie sprawę, że priorytetem oczywiście jest przejezdność pociągów, ale po co pociągi mają przejeżdżać, jeśli perony są praktycznie niedostępne dla ludzi
— dodał.
Żebyśmy mieli świadomość, że odśnieżanie, szczególnie w tak drastycznych sytuacjach, jeśli ona jest prawdziwa, bo aż nie chciało mi się wierzyć, że to jest możliwe, żeby cały peron w Mławie był zasypany aż po pas
— powtórzył Tusk.
Odśnieżamy na bieżąco, natomiast przy nagłych, intensywnych opadach śniegu, to są też zdjęcia, z dróg, z chodników warstwa śniegu była, jak sprawdzaliśmy, 53 cm. I zanim to zostało uprzątnięte, a perony mają po 300 -400 m, jest ich kilka krawędzi, to nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko na czas zrobić, natomiast interweniujemy od razu najszybciej, jak można w Mławie peron został poprawiony i będzie ponownie jeszcze odśnieżany po po do w kolejnych godzinach bo dalej trwają opady
— odpowiedział przedstawiciel PKP PLK.
Głos zabrał też minister infrastruktury Dariusz Klimczak
Panie premierze, właśnie ze względu na spodziewane alerty pogodowe. PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowały 181 zespołów szybkiego usuwania usterek
— wskazał.
Przygotowały na ten czas 66 pociągów sieciowych do usuwania awarii sieci trakcyjnej oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego, tak, aby w takich sytuacjach jak teraz, dojechała jak najszybciej ekipa i naprawiła zerwaną sieć
— zapewnił minister.
