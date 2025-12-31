Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał, jaka pogoda czeka na nas w Nowym Roku! Sprawdź prognozę pogody i przygotuj się na zmienne warunki atmosferyczne, które panują nad całą Polską.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą niże, jedynie częściowo zachód i południe kontynentu znajdzie się w zasięgu wyżów. Polska będzie pod wpływem niżu, którego ośrodek stopniowo będzie się pogłębiać i przemieści się znad wschodniej części Morza Norweskiego nad południową Skandynawię. Z zachodu w kierunku wschodnim będzie przemieszczać się układ frontów atmosferycznych, najpierw ciepły, a następnie chłodny, który w godzinach wieczornych dotrze do centralnej części kraju. Napływa powietrze polarne morskie.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.
Uwaga na marznące opady!
Jutro zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami opady śniegu, śniegu z deszczem, a w zachodniej połowie kraju początkowo również deszczu. Na obszarze Wielkopolski, Opolszczyzny, a także w rejonie Kotliny Kłodzkiej rano możliwe opady marznące powodujące gołoledź.
We wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu Zachodnim oraz w rejonie Sudetów przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 2 st. C na wschodzie, około 0 st. C, w centrum, do 2 st. C, 3 st. C na zachodzie oraz miejscami na południu kraju; nad samym morzem do 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, jedynie we wschodniej połowie kraju początkowo słaby, w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu okresami silny, od 35 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 120 km/h. Silny i porywisty wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.
W nocy z jutra na pojutrze zachmurzenie duże. Miejscami opady śniegu, na zachodzie oraz na wybrzeżu śniegu z deszczem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami, głównie w północnej połowie kraju oraz w rejonie Sudetów o około 5 cm. Temperatura minimalna od minus 3 st. C na Podlasiu, około 0 st. C w centrum do 1 st. C na zachodzie i wybrzeżu; na obszarach podgórskich Karpat lokalnie minus 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy kraju oraz w rejonach podgórskich porywy do 70 km/h, na wybrzeżu okresami silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy do 120 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.
Zamiecie i zawieje śnieżne
Pojutrze zachmurzenie duże, na południu większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na zachodzie kraju okresami śniegu z deszczem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 3 st. C, chłodniej na Podhalu oraz miejscami na wschodzie, od minus 2 st. C do 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem okresami silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wiatr powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.
Prognoza pogody w Warszawie
Jutro w Warszawie zachmurzenie duże. Opady śniegu. Temperatura maksymalna około 1 st. C wystąpi wieczorem. Lokalnie ślisko. Wiatr rano słaby, później umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55-65 km/h, południowo-zachodni i południowy, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
W nocy z jutra na pojutrze w stolicy zachmurzenie duże. Opady śniegu. Temperatura minimalna około 0 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55-65 km/h, południowo-zachodni, może powodować lokalne zawieje i zamiecie śnieżne.
Pojutrze w Warszawie zachmurzenie duże. Opady śniegu, głównie przelotne. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna około 0 st. C. Lokalnie ślisko. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
CZYTAJ WIĘCEJ: Żółte, pomarańczowe i czerwone alerty IMGW dla części Polski. Uwaga na intensywne opady śniegu. Znamy pogodę na Sylwestra
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749553-prognoza-na-nowy-rok-czeka-nas-prawdziwy-rollercoaster
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.