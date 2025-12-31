Ponad 5 tys. odbiorców zostało bez prądu! Ogromna awaria w woj. warmińsko-mazurskim. Wszystko przez nagły atak zimy

  • Kraj
  • opublikowano:
5,5 tys. odbiorców bez prądu! Awaria na Warmii i Mazurach / autor: Fratria
5,5 tys. odbiorców bez prądu! Awaria na Warmii i Mazurach / autor: Fratria

Trudne warunki atmosferyczne doprowadziły do awarii sieci elektrycznej w województwie warmińsko-mazurskim, prądu pozbawionych zostało 5,5 tys. odbiorców” - poinformowała spółka Energa-Operator. Firma zaznaczyła, że jej służby pracują nad możliwie szybkim przywróceniem zasilania.

Energa-Operator przekazała na swojej stronie, że do awarii doszło w Olsztynie, a także powiatach: elbląskim, iławskim, lidzbarskim, nidzickim, olsztyńskim, ostródzkim i szczycieńskim. Zasilania nie ma 156 stacji, a prądu pozbawionych zostało ponad 5,5 tys. odbiorców.

Informujemy, iż w związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występują przerwy w dostawie energii elektrycznej. Nasze służby nie ustają w wysiłkach, by zasilanie powróciło do Państwa domów jak najszybciej

— zaznaczyła spółka.

Dziś Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem w części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Jak wskazano w komunikacie, „wystąpią trudne warunki drogowe oraz możliwe przerwy w dostawie prądu”.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Utrudnienia na S7 mogą potrwać nawet do 19 godzin! Na miejscu pracują służby. „Sytuacja ma charakter kryzysowy”

Żółte, pomarańczowe i czerwone alerty IMGW dla części Polski. Uwaga na intensywne opady śniegu. Znamy pogodę na Sylwestra

Dramatyczna sytuacja na S7 w okolicach Ostródy! Jest wsparcie lokalnego samorządu i policji

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych