Lotnisko w Modlinie wznowiło operacje lotnicze - podała przed południem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Ruch samolotów był wstrzymany w związku z koniecznością usunięcia skutków obfitych opadów śniegu. W terminalu lotniska przebywało około tysiąca osób oczekujących na 6-7 lotów. Także pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina mogą spodziewać się opóźnionych lotów ze względu na konieczność odladzania samolotów przed startem - poinformował PAP Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska.
Wznowiono loty!
Lotnisko w Modlinie wznowiło operacje lotnicze
— przekazała PAŻP na platformie X.
Obecny na miejscu reporter PAP Bartłomiej Pawlak przekazał, że pierwszy z Modlina odleci samolot na Teneryfę.
Odleci zgodnie z rozkładem. Pasażerowie przeszli gate przez godziną 12
— powiedział.
Wcześniej dziennikarz PAP przekazał, że przez godziną 9 rozpoczęło się ośnieżanie płyty lotniska. W tym czasie podróżni szukali wiadomości o sytuacji na lotnisku w internecie, ponieważ na miejscu nikt im nie przekazywał informacji np. kiedy loty zostaną wznowione.
Od rana w Modlinie nie wystartował i nie wylądował żaden samolot. Odśnieżanie płyty lotniska rozpoczęto za kwadrans 9. Podróżni nie otrzymali na miejscu żadnych informacji
— powiedział wcześniej obecny na miejscu dziennikarz PAP Bartłomiej Pawlak.
Ludzie próbują się dowiedzieć czegoś w internecie ze strony Flightradar, która podaje np. że samolot do Lizbony, który miał odlecieć o 6.20 rano, wystartuje o 16. O tej samej godzinie ma wylecieć samolot na Maltę, który zgodne z rozkładem miał odlecieć o 5.40
— wskazywał Pawlak przed przywróceniem operacji lotniczych.
Status opóźniony samolotów
Ze strony podwarszawskiego lotniska wynikało, że status opóźniony miały samoloty, które miały odlecieć z Modlina wczoraj o godz. 19.30 do Paryża, a także dziś o godz. 5.35 na lotnisko Malta, o 5.45 do Brukseli, o 5.45 na Maltę, o 6.20 do Lizbony, o 6.50 na Maltę, o 8.20 do Mediolanu, o 9.25 do Mediolanu, o 10.20 na Teneryfę, o 10.35 do Helsinek.
Z tablicy odlotów wynikało ponadto, że dzisiejszy odlot samolotu Air Arabia z Modlina do Szardży o godz. 11.45 został przeniesiony na Lotnisko Chopina.
Z koli z tablicy przylotów wynikało, że samolot z Mediolanu, który wylądować miał o 7.55, został przekierowany na lotnisko w Poznaniu, samolot, który miał przylecieć z Brukseli został skierowany do Łodzi. Opóźniony był również samolot z Bergen. Przekierowany na Lotnisko Chopina został też samolot z Szardży. Natomiast o godz. 12.30 oczekiwany w Modlinie jest samolot z Malty.
Wstrzymanie operacji lotniczych
O czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotnisku w Modlinie, „w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi” - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała dziś tuż przed godz. 4 rano.
Z informacji uzyskanych przez PAP dziś rano z PAŻP wynikało, że wznowienie ruchu lotniczego w Modlinie miało nastąpić około godz. 9.
Opóźnione starty na Lotnisku Chopina
Odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów
— powiedział Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina.
Dodał, że nie jest ona jednak zaplanowana w rozkładzie lotów, dlatego można się spodziewać opóźnionych startów.
Odladzanie (de-icing) polega na usunięciu z powierzchni samolotu szronu, śniegu i lodu. Cała czynność może trwać kilkanaście minut i odbywa się tuż przed startem, na przeznaczonych do tego stanowiskach, w pobliżu dróg kołowania. Samolot polewany jest gorącą mieszaniną glikolu i wody podawaną pod ciśnieniem.
Według informacji podanych na stronie Polskich Linii Lotniczych LOT odladzanie samolotu Boeing 787 Dreamliner, który ma dużą powierzchnię skrzydeł, może trwać do 20 minut.
Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. skorzystało z niego prawie 21,3 mln podróżnych - najwięcej w historii.
CZYTAJ WIĘCEJ: Żółte, pomarańczowe i czerwone alerty IMGW dla części Polski. Uwaga na intensywne opady śniegu. Znamy pogodę na Sylwestra
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749519-ruch-samolotow-w-modlinie-wznowiony-czekalo-ok-1000-osob
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.