„W związku z obniżeniem poziomu wód w rzece Elbląg odwołano stan alarmu powodziowego” - poinformowało PAP dziś rano centrum zarządzania kryzysowego w Elblągu. Wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Ponadto Pomorski Urząd Wojewódzki (PUW) poinformował, że w nocy nastąpiła zmiana kierunku wiatru, dzięki czemu sytuacja związana z cofką zaczęła się stabilizować. Odnotowuje się stopniowe obniżanie poziomu wód w rzekach i kanałach.
Obecnie sytuacja w Elblągu ustabilizowała się, a woda w rzece systematycznie opada. Według danych IMGW o godz. 8.20 poziom wody wynosił 584 cm. Stan ostrzegawczy rzeki w mieście wynosi 590 cm, a alarmowy 610 cm.
Prezydent Elbląga Michał Missan w mediach społecznościowych podziękował służbom i wszystkim zaangażowanym za pracę i gotowość do działania.
Poziom wody systematycznie opada
Służby wojewody poinformowały, że w Elblągu sytuacja została unormowana, a poziom wody systematycznie opada i nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
Jak podała straż pożarna, sytuacja we Fromborku ustabilizowała się i woda także opadła.
Wysoki stan wód w rzece Elbląg przekraczający stan alarmowy oraz w porcie we Fromborku na Zalewie Wiślanym był związany z tak zwaną cofką, gdy silny wiatr z północy wpycha wody w głąb lądu.
Monitoring rzek i cieków wodnych
W Elblągu rękawy przeciwpowodziowe rozłożone są na Bulwarze Zygmunta Augusta. Chodzi o to, by nie dopuścić do wylania się wody w mieście. Rozkładano także worki z piaskiem.
We Fromborku strażacy układali worki z piaskiem wzdłuż ulicy Portowej. Tam wdzierała się woda z Zalewu Wiślanego. Policja wydała zalecenia mieszkańcom, prosiła m.in. o pozostanie w domach i o usunięcie samochodów z terenów zagrożonych zalaniem.
Woda z Zalewu Wiślanego przelewała się też przez nadbrzeże portowe w Suchaczu.
Jak poinformował PAP rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, w związku z wysokim stanem wód na terenie gminy Elbląg prowadzony jest monitoring rzek i cieków wodnych.
Powalone drzewa i połamane gałęzie
Dziś rano PUW podał, że drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. Miejscami zalega błoto pośniegowe oraz zajeżdżony śnieg. Przekazano, że nie odnotowano żadnych awarii energetycznych.
Służby interweniowały łącznie 37 razy w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru. Zgłoszenia dotyczyły głównie przewróconych drzew oraz połamanych gałęzi zalegających na jezdniach. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie nowodworskim (14), w Gdańsku (5) oraz w powiecie puckim (4).
Dwa zdarzenia dotyczyły kontroli wałów przeciwpowodziowych — w Nowym Dworze Gdańskim oraz w Gdańsku. W miejscowości Jazowa na jednej z posesji pojawiła się niewielka ilość wody na podwórku.
Sztorm na Bałtyku
W wyniku sztormu na Bałtyku oraz nanoszenia piasku zablokowane zostały ujścia rzek i cieków wodnych: Kacza, Potok Swelina, Potok Kolibrowski, kanał B-5 (Gdynia), Piaśnica, Czarna Wda oraz Karwianka. Ich udrożnienie będzie możliwe po zmniejszeniu fal.
Systematycznie spada poziom wody na Żuławach — obecnie żaden z progów alarmowych na rzekach nie jest już przekroczony. W Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym poziom wody jest poniżej stanu ostrzegawczego. Poniżej poziomu alarmowego są również: Nogat w Nowotkach i Szkarpawa w Tujsku, natomiast Tuga w Nowym Dworze Gdańskim utrzymuje się jeszcze nieznacznie powyżej tego poziomu.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
