Żółte, pomarańczowe i czerwone alerty IMGW dla części Polski. Uwaga na intensywne opady śniegu. Znamy pogodę na Sylwestra

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Śnieg w Olsztynie / autor: PAP/Tomasz Waszczuk/IMGW
Śnieg w Olsztynie / autor: PAP/Tomasz Waszczuk/IMGW

Jak przekazał IMGW, poprawia się sytuacja hydrologiczna na stacjach morskich. Aktywne pozostają ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w pięciu województwach - w pasie od Żuław po Mazowsze oraz przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi na południowych krańcach Polski.

Dzisiejszego poranka Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał informację o poprawie sytuacji hydrologicznej na stacjach, na których odnotowano wcześniej podwyższenie poziomu wody. Ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje na obszarze Zlewni Zalewu Wiślanego, Żuław oraz Zalewu Szczecińskiego.

Alerty przed intensywnymi opadami śniegu

W przypadku ostrzeżeń meteorologicznych, aktywne pozostają przed intensywnymi opadami śniegu I, II i III stopnia dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Alert III stopnia obowiązuje w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodnim krańcu pomorskiego.

Według stanu na godz. 7, najwyższą grubość pokrywy śnieżnej odnotowano na stacji w Mławie (57 cm) i w Olsztynie (45 cm).

Dla południowych obszarów województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Porywy wiatru sięgną do 65 km/h.

Zestaw bezpieczeństwa

Profil Remiza.pl na portalu X przypomniał kierowcom, co powinni mieć ze sobą w aucie, jeśli wyruszą w drogę przy obecnej pogodzie.

Przy dużych opadach śniegu i mrozie w aucie warto mieć nie tylko skrobaczkę, ale też solidną szczotkę do śniegu, małą łopatę, linkę holowniczą i rękawice robocze, a do tego koc termiczny lub gruby koc, ciepłą bluzę, czapkę i rękawiczki, latarkę lub czołówkę, powerbank z kablem, apteczkę z folią NRC, zapas wody i termos z ciepłym napojem oraz batony energetyczne lub czekoladę – taki zestaw może zdecydować o bezpieczeństwie, gdy utkniesz na kilka godzin w zimowym korku

— podkreślono.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych