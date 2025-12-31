Jak przekazał IMGW, poprawia się sytuacja hydrologiczna na stacjach morskich. Aktywne pozostają ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w pięciu województwach - w pasie od Żuław po Mazowsze oraz przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi na południowych krańcach Polski.
Dzisiejszego poranka Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał informację o poprawie sytuacji hydrologicznej na stacjach, na których odnotowano wcześniej podwyższenie poziomu wody. Ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje na obszarze Zlewni Zalewu Wiślanego, Żuław oraz Zalewu Szczecińskiego.
Alerty przed intensywnymi opadami śniegu
W przypadku ostrzeżeń meteorologicznych, aktywne pozostają przed intensywnymi opadami śniegu I, II i III stopnia dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Alert III stopnia obowiązuje w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodnim krańcu pomorskiego.
Według stanu na godz. 7, najwyższą grubość pokrywy śnieżnej odnotowano na stacji w Mławie (57 cm) i w Olsztynie (45 cm).
Dla południowych obszarów województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Porywy wiatru sięgną do 65 km/h.
Zestaw bezpieczeństwa
Profil Remiza.pl na portalu X przypomniał kierowcom, co powinni mieć ze sobą w aucie, jeśli wyruszą w drogę przy obecnej pogodzie.
Przy dużych opadach śniegu i mrozie w aucie warto mieć nie tylko skrobaczkę, ale też solidną szczotkę do śniegu, małą łopatę, linkę holowniczą i rękawice robocze, a do tego koc termiczny lub gruby koc, ciepłą bluzę, czapkę i rękawiczki, latarkę lub czołówkę, powerbank z kablem, apteczkę z folią NRC, zapas wody i termos z ciepłym napojem oraz batony energetyczne lub czekoladę – taki zestaw może zdecydować o bezpieczeństwie, gdy utkniesz na kilka godzin w zimowym korku
— podkreślono.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749508-uwaga-na-intensywne-opady-sniegu-znamy-pogode-na-sylwestra
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.