Do 19 godzin mogą potrwać utrudnienia na S7 w Rychnowskiej Woli między Olsztynkiem a Ostródą w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi - podali drogowcy z punktu informacji GDDKiA w Olsztynie. Sytuacja ma charakter kryzysowy, na miejscu prowadzone są intensywne działania służb drogowych.
Jak poinformowała rzeczniczka GDDKiA w Olsztynie Katarzyna Kozłowska, poważne utrudnienia występują w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, nieustającymi opadami śniegu oraz blokadą S7 spowodowaną przez unieruchomione pojazdy ciężarowe między Ostródą a Olsztynkiem.
Trasa przejezdna w obu kierunkach
Dodała, że trasa S7 jest przejezdna w obu kierunkach. Występują spowolnienia, na pasach ruchu w kilku miejscach stoją pojazdy ciężarowe, które mają problem z podjazdem pod wzniesienia. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz drogowe.
Nasze służby są w terenie i intensywnie pracują nad usunięciem utrudnień oraz jak najszybszym przywróceniem pełnej przejezdności na trasie S7. Sytuacja ma charakter kryzysowy, na miejscu prowadzone są intensywne działania służb drogowych, w ścisłej współpracy z policją i strażą pożarną, mające na celu stopniowe przywracanie przejezdności trasy
– poinformowała Kozłowska.
Jak poinformowała, do akcji został skierowany ciężki sprzęt, który pozwoli na stopniowe rozładowanie powstałego zatoru.
Działania służb prowadzone są w trudnych warunkach i mają charakter etapowy. Po rozładowaniu zatoru możliwe będzie pełne wprowadzenie sprzętu do zimowego utrzymania, który będzie pracował nad usuwaniem skutków intensywnych opadów oraz poprawą stanu nawierzchni
— przekazała.
Zapewniła, że służby drogowe GDDKiA pracują nieustannie na wszystkich drogach krajowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i przejezdność na całej sieci.
Drogowcy zaapelowali do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz nieblokowanie przejazdu pojazdom ratowniczym i drogowym.
Na wypadek utkwienia w korku
Profil Remiza.pl na portalu X przypomniał, w co powinni zaopatrzyć się kierowcy, wyruszając w drogę przy intensywnych opadach śniegu.
Przy dużych opadach śniegu i mrozie w aucie warto mieć nie tylko skrobaczkę, ale też solidną szczotkę do śniegu, małą łopatę, linkę holowniczą i rękawice robocze, a do tego koc termiczny lub gruby koc, ciepłą bluzę, czapkę i rękawiczki, latarkę lub czołówkę, powerbank z kablem, apteczkę z folią NRC, zapas wody i termos z ciepłym napojem oraz batony energetyczne lub czekoladę – taki zestaw może zdecydować o bezpieczeństwie, gdy utkniesz na kilka godzin w zimowym korku
— czytamy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749507-utrudnienia-na-s7-moga-potrwac-nawet-do-19-godzin
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.