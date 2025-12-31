Tragedia w Wielkopolsce. W szpitalu zmarł chłopiec, który wpadł do zamarzniętego stawu. Do wypadku doszło na prywatnej posesji

Tragedia w Wielkopolsce / autor: Fratria
W szpitalu zmarł chłopiec, który 30 grudnia wraz z matką wpadł do zamarzniętego stawu w podpoznańskich Radzewie - poinformowała policja. Do wypadku doszło na prywatnej posesji.

Asp. Łukasz Kędziora z zespołu prasowego wielkopolskiej policji poinformował, że 31 grudnia po godz. 6 rano chłopiec zmarł w szpitalu. Policjant przekazał PAP, że nie ma nowych informacji odnośnie stanu zdrowia matki dziecka.

Interwencja ratowników

30 grudnia około godz. 18.30 służby odebrały zgłoszenie o tym, że w miejscowości Radzewo w powiecie poznańskim dwie osoby znalazły się w stawie, pod lodem. Ratownikom udało się podjąć z wody 49-letnią kobietę i jej 7-letniego syna. Strażacy przeprowadzili reanimację obu osób. Kobieta wraz z dzieckiem trafili do poznańskich szpitali. Stan ich zdrowia określano jako krytyczny.

Na miejscu akcję prowadziło 11 zastępów straży pożarnej i 5 jednostek pływających, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Poznania. Policja przekazała, że kobieta i dziecko wpadli do stawu na prywatnej posesji.

PAP/Tomasz Karpowicz

