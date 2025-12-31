Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Pruszków występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut - przekazała warszawska Szybka Kolej Miejska. Również Koleje Mazowieckie informują o utrudnieniach.
Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe
— poinformowała przed godziną 6 warszawska Szybka Kolej Miejska na Facebooku.
Również Koleje Mazowieckie poinformowały w środę rano o utrudnieniach w ruchu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym.
Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie
— przekazano na stronie internetowej kolei.
Opady śniegu i utrudnienia
Z powodu obfitych opadów śniegu i zamieci od 30 grudnia od godzin popołudniowych występują trudne warunki na drogach. Zablokowana była trasa S7 w powiecie ostródzkim. Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 km – ciągnął się od MOP Grabin do Rychnowa. W odwrotną stronę, z Warszawy do Gdańska, auta stały na długości prawie 16 km - od Olsztynka do Rychnowa. Utknęło w nim kilkaset aut.
Rzecznik KWP w Olsztynie Tomasz Markowski poinformował PAP w środę rano, że sytuacja na S7 została opanowana.
W nocy z wtorku na środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że „w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi lotnisko w Modlinie czasowo wstrzymało operacje lotnicze”.
