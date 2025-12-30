Do dramatycznej dla kierowców sytuacji dochodzi na drodze S7 w okolicach Ostródy. Jak widzimy na nagraniu, które udostępnił portal remiza.pl, warunki są naprawdę ekstremalne.
Warunki pogodowe w Polsce powodują wiele utrudnień i poważnych zagrożeń, w tym na drogach. Powodem są spore opady śniegu.
Jak poinformował portal remiza.pl, szczególnie trudna sytuacja jest na drodze S7 w okolicach miasta Ostróda. Utworzony przez służby „korytarz życia” ma być zasypany i nieprzejezdny, co powoduje, że kierowcy od wielu godzin tkwią w miejscu.
Na drodze S7 w rejonie Ostródy rozgrywa się dramat kierowców – trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie sparaliżowana, a ludzie od kilku godzin tkwią w zaspach bez realnej możliwości przejazdu. Kończy się paliwo, korytarz życia zasypany śniegiem jest nieprzejezdny, a w wielu miejscach pomoc dociera z ogromnym trudem. To nagranie pokazuje, w jak ekstremalnych warunkach znaleźli się podróżni – apelujemy o bezwzględne omijanie tego odcinka
– czytamy.
Działania służb
Wcześniej o bardzo trudnych warunkach drogowych panujących w całym woj. Warmińsko-mazurskim informowała oficer prasowy policji w Ostródzie Anna Karczewska. Przekazała PAP, że policji i służbom drogowym udało się utworzyć korytarz na trasie S7 w kierunku Warszawy, gdzie ciężarówki zablokowały wcześniej oba pasy ruchu zarówno w kierunku Warszawy, jak i w kierunku Gdańska. Z korytarza mogą korzystać wyłącznie auta osobowe. Droga w stronę Gdańska wciąż jest zablokowana.
Jak informuje portal remiza.pl, kierowcy mogą liczyć na wsparcie służb i samorządu.
Na trasie S7 w woj. warmińsko-mazurskim służby we współpracy z lokalnymi samorządami organizują ciepłe posiłki i niezbędną pomoc dla osób uwięzionych w zatorze oraz podejmują działania w celu jak najszybszego udrożnienia ruchu
— czytamy.
Wsparcie urzędu miasta
Urząd Miasta w Ostródzie przygotowuje kawę i herbatę dla ludzi stojących w korku na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. Ciepłe napoje tym, którzy utknęli w korku, ma rozwieźć policja
— poinformował PAP burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
Ci, którzy dadzą radę dojechać do miasta, mogą zatrzymać się na noc w urzędzie.
Parzymy właśnie kawę i herbatę. Policja rozwiezie je tym, którzy utknęli na S7
— poinformował PAP burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
Dodał, że w urzędzie miasta przy ul. Mickiewicza 24 pracownicy przygotowują łóżka.
mly/PAP/remiza.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749499-dramatyczna-sytuacja-na-s7-w-okolicach-ostrody
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.