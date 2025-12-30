Policja zamknęła kolejną ulicę w Elblągu – Panieńską. Ustawiane są na niej blokady przeciwpowodziowe.
Policja poinformowała, że ulica Panieńska na elbląskim Starym Mieście jest nieprzejezdna i będzie tak przez najbliższe godziny. Z zamieszczonych w internecie zdjęć policji wynika, że ustawiane na niej blokady nie są rękawami przeciwpowodziowymi, ale rodzajem płotków. Policja ustawia te płotki na jezdni, na chodnikach i trawnikach. Mają one zapobiec wylaniu się wody na ulice Starego Miasta.
Wcześniej zamknięto bulwar Zygmunta Augusta.
Alarm przeciwpowodziowy w Elblągu
W Elblągu od rana jest alarm przeciwpowodziowy. Północny wiatr powoduje cofkę, która do rzeki Elbląg wpycha wodę z Zalewu Wiślanego.
Prezydent miasta Michał Missan w portalu społecznościowym zaapelował do mieszkańców miasta, by nie przeszkadzali służbom w ich pracy i by nie podchodzili do rzeki.
Z powodu trudnych warunków pogodowych w Elblągu odwołano miejskiego sylwestra.
Woda wdziera się od kilku godzin także do Fromborka. Tam układane są worki z piaskiem.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749495-coraz-trudniejsza-sytuacja-powodziowa-w-elblagu
