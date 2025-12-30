Coraz trudniejsza sytuacja w Elblągu! Ustawiane są blokady przeciwpowodziowe. Woda wdziera się także do Fromborka

  • Kraj
  • opublikowano:
autor: PAP/Andrzej Jackowski
autor: PAP/Andrzej Jackowski

Policja zamknęła kolejną ulicę w Elblągu – Panieńską. Ustawiane są na niej blokady przeciwpowodziowe.

Policja poinformowała, że ulica Panieńska na elbląskim Starym Mieście jest nieprzejezdna i będzie tak przez najbliższe godziny. Z zamieszczonych w internecie zdjęć policji wynika, że ustawiane na niej blokady nie są rękawami przeciwpowodziowymi, ale rodzajem płotków. Policja ustawia te płotki na jezdni, na chodnikach i trawnikach. Mają one zapobiec wylaniu się wody na ulice Starego Miasta.

Wcześniej zamknięto bulwar Zygmunta Augusta.

Alarm przeciwpowodziowy w Elblągu

W Elblągu od rana jest alarm przeciwpowodziowy. Północny wiatr powoduje cofkę, która do rzeki Elbląg wpycha wodę z Zalewu Wiślanego.

Prezydent miasta Michał Missan w portalu społecznościowym zaapelował do mieszkańców miasta, by nie przeszkadzali służbom w ich pracy i by nie podchodzili do rzeki.

Z powodu trudnych warunków pogodowych w Elblągu odwołano miejskiego sylwestra.

Woda wdziera się od kilku godzin także do Fromborka. Tam układane są worki z piaskiem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Atak zimy w województwie warmińsko-mazurskim. Dramatyczna sytuacja Fromborka i Elbląga. Stany alarmowe przekroczone!

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych