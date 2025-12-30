Atak zimy w Warszawie! Na stołeczne ulice wyjechało 170 pługoposypywarek, które walczą ze skutkami śnieżycy

Atak zimy w Warszawie / autor: PAP/Szymon Pulcyn

Na warszawskie ulice wyjechało 170 pługoposypywarek, które walczą ze skutkami śnieżycy przetaczającej się nad Warszawą. Zarząd Oczyszczania Miasta ostrzega, że warunki na stołecznych ulicach są trudne. Apeluje do kierowców i pieszych o szczególną uważność.

Pługoposypywarki odśnieżają ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Akcja obejmuje 1,5 tys. km dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarząd Oczyszczania Miasta zaapelował do kierowców o ostrożność, zachowanie bezpiecznych odległości i przepuszczanie pojazdów służb oczyszczania.

Odśnieżanie terenów dla pieszych

Osobne działania dotyczą 4 mln mkw. terenów dla pieszych. To kładki, schody, przejścia dla pieszych.

Przed ekipami wyposażonymi w szufle, piasek i lekkie pługi chodnikowe wiele godzin pracy, przy czym wymaganego efektu w pełni oczyszczonej ze śniegu i posypanej nawierzchni możemy spodziewać się dopiero po ustaniu opadów. Bardzo silny wiatr nie jest dziś sprzymierzeńcem tych działań

— zaznaczył ZOM.

Zaapelował do zarządców pozostałych terenów o podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, a do kierowców i pieszych o szczególną uważność podczas wieczornych powrotów.

We wtorek mieszkańcy Warszawy otrzymali SMS-owy alert wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegający przed opadami śniegu.

PAP/Tomasz Karpowicz

