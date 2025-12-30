Na warszawskie ulice wyjechało 170 pługoposypywarek, które walczą ze skutkami śnieżycy przetaczającej się nad Warszawą. Zarząd Oczyszczania Miasta ostrzega, że warunki na stołecznych ulicach są trudne. Apeluje do kierowców i pieszych o szczególną uważność.
Pługoposypywarki odśnieżają ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Akcja obejmuje 1,5 tys. km dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Zarząd Oczyszczania Miasta zaapelował do kierowców o ostrożność, zachowanie bezpiecznych odległości i przepuszczanie pojazdów służb oczyszczania.
Odśnieżanie terenów dla pieszych
Osobne działania dotyczą 4 mln mkw. terenów dla pieszych. To kładki, schody, przejścia dla pieszych.
Przed ekipami wyposażonymi w szufle, piasek i lekkie pługi chodnikowe wiele godzin pracy, przy czym wymaganego efektu w pełni oczyszczonej ze śniegu i posypanej nawierzchni możemy spodziewać się dopiero po ustaniu opadów. Bardzo silny wiatr nie jest dziś sprzymierzeńcem tych działań
— zaznaczył ZOM.
Zaapelował do zarządców pozostałych terenów o podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, a do kierowców i pieszych o szczególną uważność podczas wieczornych powrotów.
We wtorek mieszkańcy Warszawy otrzymali SMS-owy alert wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegający przed opadami śniegu.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749489-atak-zimy-w-warszawie-170-plugoposypywarek-na-ulicach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.