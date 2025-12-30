Trwa ostry atak zimy w woj. warmińsko-mazurskim. Auta stoją w zaspach, ciężarówki blokują m.in. drogę S7 między Ostródą a Olsztynkiem. Elbląg i Frombork walczą ze skutkami cofki. Śniegu jest tak dużo, że trudno się chodzi po chodnikach.
Jak donosi TVP w likwidacji, sytuacja we Fromborku staje się coraz bardziej dramatyczna.
Frombork i okolice walczą z naporem Zalewu Wiślanego. Poziomy wód przekroczyły stany alarmowe
— przekazano w mediach społecznościowych.
Tutaj sytuacja z minuty na minutę jest coraz bardziej dynamiczna. Wiatr z północy coraz bardziej się nasila. Do tego dochodzi śnieg. Robią się zamiecie śnieżne. Te warunki są naprawdę bardzo ciężkie
— relacjonowała reporterka TVP Info w likwidacji.
Jest mnóstwo wody. Strażacy zabezpieczali łodzie, tak żeby one nie odpłynęły. Strażacy wystawiali także worki z piaskiem. Około 200 worków z piaskiem zostało użytych, żeby zabezpieczyć okoliczne domy, okoliczne bloki. Tego miejsca pilnują policjanci, ponieważ panują bardzo trudne warunki atmosferyczne.
— dodała.
Ciężko jest się przemieszczać w związku z tym silnym wiatrem, on w tym momencie osiąga do 75 km na godzinę, jednak w porywach może to być nawet 100 kilometrów na godzinę, więc ta sytuacja robi się coraz bardziej dynamiczna. Nie lepiej jest także w Elblągu, gdzie rzeka Elbląg osiągnęła w tym momencie 634 centymetry, stan alarmowy zaczyna się od poziomu 610
— mówiła.
Atak zimy
W warmińsko-mazurskim od rana pada śnieg. Opady momentami są bardzo intensywne. Sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr, który zwiewa śnieg z pól na drogi, powodując zaspy.
Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański poinformował PAP, że w związku z sytuacją pogodową w stan gotowości postawiono dwa plutony Kompanii Specjalnej Mazury.
W jednym plutonie jest od 10 do 12 aut, a do każdego auta ok. 6 ludzi. Taka decyzja nie oznacza, że strażacy są gdzieś grupowani, oni są w gotowości, by w każdej chwili ruszyć do akcji
— powiedział Różański.
Od ponad dwóch godzin we wsi Tylice na drodze 538 w powiecie nowomiejskim uwięzione w zaspach na wzniesieniu stoją auta – jest ich blisko 40. Piaskarka i pług, które jechały udrożnić trasę, także utknęły w tym korku.
Ludzie dzwonią, że stoją tam z dziećmi, proszą o pomoc. Muszą czekać, bo z odsieczą ruszyli strażacy, ale jeszcze nie udało się tej trasy udrożnić
— powiedział PAP dyżurny zimowego punktu utrzymania dróg wojewódzkich w Olsztynie.
Trudna sytuacja
Najwięcej śniegu spadło w okolicach Nidzicy, Działdowa, Lidzbarka i Lubawy. Tam, w ocenie służb drogowych, sytuacja jest najtrudniejsza. W wielu miejscach tiry blokują trasy, np. na trasie między Lidzbarkiem a Brodnicą tir stoi w poprzek drogi. Na drodze 593 w okolicach Elbląga w zaspie utknął rolnik, który traktorem próbował wyciągać z zaspy auto osobowe.
Mimo że na drogach pracuje cały sprzęt do odśnieżania, nawet trasy krajowe są miejscami zablokowane. Wieczorem dwa tiry blokują odcinek S7 między Ostródą a Olsztynkiem. Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, który pokonuje tę trasę, powiedział PAP, że co chwilę auta stają, ruch odbywa się bardzo wolno.
Służby drogowe, lokalne i krajowe co chwilę informują o tym, że jakiś pojazd wjechał do rowu. Kierowcy relacjonują, że na lokalnych trasach nie widać, gdzie kończy się droga, a zaczyna pobocze. Wszystko jest zasypane kilkudziesięciocentymetrową warstwą śniegu.
Silny wiatr wywołuje także cofkę na Zalewie Wiślanym. Wpycha wodę do rzeki Elbląg, przez co w Elblągu wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. Wzdłuż nabrzeża ustawiane są rękawy przeciwpowodziowe. Zamknięto fragment bulwaru Zygmunta Augusta. Służby miejskie rozdają mieszkańcom zagrożonych zalaniem posesji worki z piaskiem.
Workami z piaskiem obłożono też ul. Portową we Fromborku, gdzie woda zagrażała m.in. budynkowi kapitanatu w porcie i punktowi gastronomicznemu.
Gruba warstwa śniegu paraliżuje poruszanie się po chodnikach, których ludzie nie nadążają odśnieżać. Nawet w centrum Olsztyna brnie się przez śnieg.
Adrian Siwek/X/PAP/TVP Info w likwidacji
