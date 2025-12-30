Zagrożenie przeważyło. Mieszkańcy Elbląga muszą obejść się smakiem. Miasto nie zorganizuje szampańskiej zabawy. "Odwołujemy sylwestra"

Z powodu trudnych warunków pogodowych i obowiązującego alarmu przeciwpowodziowego władze Elbląga zdecydowały o odwołaniu miejskiej zabawy sylwestrowej, która miała się odbyć na Starym Mieście. Decyzja zapadła w związku z intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem oraz zagrożeniem powodziowym w regionie.

Decyzję o odwołaniu miejskiej zabawy sylwestrowej, która miała się odbyć na Starym Mieście w Elblągu prezydent tego miasta Michał Missan przekazał po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego.

Odwołujemy sylwestra ze względu na okoliczności przyrody

— powiedział Missan i dodał, że decyzja ta została podjęta już dziś ze względu na wykonawców, którzy mieli wziąć udział w imprezie. Missan przyznał, że miasto poniosło już pewne koszty związane z organizacją zabawy sylwestrowej.

Te pieniądze zostaną skonsumowane (w przyszłości - PAP), ale teraz nie czas na to. Teraz czas na działania związane z kryzysem, który jest. Dziś zabezpieczamy mieszkanki i mieszkańców przed zagrożeniem

— powiedział Missan.

Podczas konferencji po posiedzeniu wojewódzkiego sztabu kryzysowego poinformowano, że stan rzeki Elbląg waha się. Rano odnotowano przekroczenia stanu alarmowego, co skutkowało wprowadzeniem alarmu przeciwpowodziowego. W ciągu dnia woda w rzece opadła o kilka centymetrów, ale silne podmuchy północnego wiatru wpychają wodę z Zalewu Wiślanego w koryto rzeki Elbląg i wówczas poziom wody rośnie. Przekroczenia stanów alarmowych odnotowano w pięciu miejscach, m.in. w gminie Markusy, Gronowo Elbląskie czy na Wyspie Nowakowskiej.

Przygotowania do ewentualnej powodzi

Dyrektor Wód Polskich w Gdańsku Andrzej Ryński poinformował, że dokonano przeglądu wszystkich wałów przeciwpowodziowych na zagrożonych terenach. Ryński zapewnił, że wały są szczelne i wszędzie utrzymują rzekę w korycie. Podwyższone stany wody notowane są też w rzekach Dzierzgoń, Tinie Górnej i Tinie Dolnej.

W samym Elblągu od nocy z soboty na niedzielę rozłożone są rękawy przeciwpowodziowe, kolejne - jak poinformował prezydent Missan - są w gotowości. Mieszkańcom Elbląga, których posesje są zagrożone zalaniem, wydawane są worki z piaskiem.

Zarówno straż pożarna, jak i policja są przygotowane na wypadek wylania rzeki Elbląg.

Różne scenariusze bierzemy pod uwagę i mam wrażenie, że na każdy scenariusz jesteśmy gotowi

— przyznał Missan.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer poinformował, że z powodu śnieżyc prądu w warmińsko-mazurskim nie ma ponad 300 gospodarstw domowych w powiatach węgorzewskim, kętrzyńskim i szczycieńskim. Awarie usuwane są na bieżąco.

Na wszystkich drogach w warmińsko-mazurskim panują we wtorek bardzo trudne warunki, ponieważ śnieg mocno pada, a dodatkowo silny wiatr zawiewa na drogi śnieg z pól. Miejscami samochody mają kłopoty, by podjechać na wzniesienia. Pracuje cały dostępny sprzęt do odśnieżania i posypywania dróg.

Prognozy zapowiadają dalsze opady śniegu oraz zamiecie i zawieje śnieżne. Mieszkańcy otrzymali alerty pogodowe.

Adam Bąkowski/PAP

