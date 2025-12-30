Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla północnej części kraju. Natomiast RCB ostrzega przed zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem. Wszystkie ostrzeżenia obowiązują do sylwestra.
Instytut poinformował o nowych ostrzeżeniach III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i na wschodzie pomorskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 40 cm, a miejscami około 60 cm. Według IMGW, dziś, 30 grudnia możliwe są burze. Ostrzeżenia będą obowiązywały do jutra, do godz. 12.
Alert przed silnym wiatrem
Dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed prognozowanymi zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem. Będzie on obowiązywał dziś i jutro.
Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe
— ostrzegło RCB.
Wcześniej, ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi zostały wydane dla południowej części województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozowane są zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Alerty zaczną obowiązywać od dziś, od godz. 12 i potrwają do południa jutro.
Od dziś, od godz. 10 obowiązują także ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w województwie lubelskim, na Mazowszu, części woj. warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części woj. łódzkiego i na wschodzie kujawsko-pomorskiego. Na tych terenach prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20.
Dla znacznej części woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i południowo-zachodniej części Podlasia Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi. Zawieje i zamiecie będą spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
