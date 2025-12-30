Czeka nas bezprecedensowa skala zagrożeń w sieci! „Rzeczpospolita": Narażone są kluczowe z obszary państwa

Czeka nas bezprecedensowa skala zagrożeń w sieci; eksperci prognozują, że 2026 r. będzie dla bezpieczeństwa IT krytyczny - czytamy w „Rzeczpospolitej”. Dziennik wskazuje na możliwość ataków geopolitycznych, dla okupu czy uderzenia w sieć wodno-kanalizacyjną.

Szczególnie narażone na ryzyko cyberataku są kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa obszary, np. ochrona zdrowia, IT, transport czy sektor finansowy

— powiedział cytowany przez „Rz” prezes Linux Polska Dariusz Świąder.

Specjaliści, z którymi rozmawiał dziennik uważają, że na celownik przestępców trafi też sektor wodno-kanalizacyjny.

Ich zdaniem wzmocnienie odporności tego obszaru to w 2026 r. absolutny priorytet

— czytamy w „Rz”.

Kto zostanie zaatakowany?

Piotr Zielaskiewicz z Dagma Bezpieczeństwo IT zaznaczył, że lista branż, które są podatne na ataki, nie kończy się na projektach wod-kan.

Kolejną istotną z perspektywy jakości codziennego życia, a wymagającą szczególnej opieki jest np. branża ciepłownicza

— wskazał Zielaskiewicz.

Według „Rz”, widać też zainteresowanie przestępców sektorem finansowym i firmami kryptowalutowymi, ale to banki pozostają najbardziej łakomym kąskiem; równolegle rośnie presja na telekomy. Ponadto, jak wskazuje dziennik, „specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa przestrzegają przed poważnymi zagrożeniami ze strony sztucznej inteligencji”. „Upowszechnienie AI sprawia, że konsumenci są narażeni na zagrożenie fałszerstwami, a trend ten będzie postępować” – czytamy w „Rz”.

PAP/Tomasz Karpowicz

