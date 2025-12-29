RMF FM ustaliło, że ostatecznie w wigilijną noc z Białorusi do Polski wleciało 59 balonów meteorologicznych. Policja natrafia także na urządzenia lokalizacyjne GPS.
O wlocie, najprawdopodobniej balonów przemytniczych, nad Polskę w wigilijną noc Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w mediach społecznościowych. Telewizja wPolsce24 informowała, że w polską przestrzeń powietrzną w wigilijną noc wleciało około 60 balonów ze strony Białorusi.
Nowe ustalenia
Dokładną ich liczbę ustaliło teraz RMF FM, które ujawniło, że polską granicę przekroczyło 59 balonów meteorologicznych.
Portal przekazał ponadto, że do 26 grudnia funkcjonariusze policji odnaleźli „13 balonów z ładunkami papierosów, a także 5 samych pakunków. W każdym znajdowało się około 1500 paczek papierosów”. Odnaleziono także urządzenie GPS.
Prawdziwe cele
RMF FM zauważyło, że możemy mieć do czynienia nie tylko z przemytem, ale także może chodzić o sprawdzenie reakcji polskich systemów wykrywających obiekty powietrzne.
Ustalono, że balony leciał na pułapie nawet 9 tysięcy metrów.
Podsumowanie
Według nowych ustaleń do Polski z Białorusi w wigilijną noc wleciało 59 balonów. Incydent mógł służyć nie tylko przemytowi, ale też testowaniu reakcji polskich systemów obrony powietrznej.
