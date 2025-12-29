WIDEO

Pożar ZUS w Sztumie! Z budynku ewakuowano 80 osób. Na miejscu działa 11 zastępów straży pożarnej

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Budynek ZUS / autor: Fratria/screenshot Facebook TvMalbork.pl - Regionalna Telewizja Internetowa/screenshot Facebook Starostwo Powiatowe w Sztumie
Budynek ZUS / autor: Fratria/screenshot Facebook TvMalbork.pl - Regionalna Telewizja Internetowa/screenshot Facebook Starostwo Powiatowe w Sztumie

W budynku Inspektoratu ZUS w Sztumie doszło do pożaru. Z obiektu ewakuowano 80 osób - poinformował PAP oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Sztumie Piotr Spiżewski.

Do pożaru doszło w poniedziałek około godz. 11:30 w siedzibie inspektoratu przy ul. Mickiewicza w Sztumie.

Ogień objął dach. Z budynku ewakuowano 80 osób, nikt nie został poszkodowany

— powiedział PAP kpt. Piotr Spiżewski.

Na miejscu działa 11 zastępów PSP.

CZYTAJ TAKŻE:

Ogromne straty po pożarze kościoła w Lublinie. Możliwa jest rozbiórka. Proboszcz wyprowadził wiernych z płonącej świątyni

Smutna strona świąt Bożego Narodzenia. Wypadki, pożary, śmierci i nietrzeźwi kierowcy. Policja i straż pożarna podają statystyki

Adam Stankiewicz/PAP/Facebook

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych