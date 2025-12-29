W budynku Inspektoratu ZUS w Sztumie doszło do pożaru. Z obiektu ewakuowano 80 osób - poinformował PAP oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Sztumie Piotr Spiżewski.
Do pożaru doszło w poniedziałek około godz. 11:30 w siedzibie inspektoratu przy ul. Mickiewicza w Sztumie.
Ogień objął dach. Z budynku ewakuowano 80 osób, nikt nie został poszkodowany
— powiedział PAP kpt. Piotr Spiżewski.
Na miejscu działa 11 zastępów PSP.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749366-pozar-zus-w-sztumie-z-budynku-ewakuowano-80-osob
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.