Nie udało się uratować pasażera promu Skania należącego do Unity Line, który znalazł się za burtą podczas rejsu Świnoujście-Ystad. Kilkugodzinna międzynarodowa akcja ratunkowo-poszukiwawcza była prowadzona w trudnych warunkach pogodowych.
Informację o zdarzeniu przekazała dziś rano Katarzyna Antoń z kierownictwa Unity Line, spółki realizującej połączenia promowe na Bałtyku.
28 grudnia na Morzu Bałtyckim w okolicy Sassnitz prom Skania należący do Unity Line nadał komunikat „Człowiek za burtą” w wyniku zgłoszenia świadka zdarzenia, że jeden z pasażerów znalazł się w wodzie. Był to pasażer narodowości polskiej
— poinformowała Antoń.
Bezskuteczne poszukiwania pasażera
Sasnitz znajduje się na wschodnim wybrzeżu wyspy Rugia (Niemcy). Akcję ratunkowo-poszukiwawczą koordynowała niemiecka Służba Ratownictwa Morskiego (SAR). W działaniach brały udział także jednostki z Danii i Szwecji. Do poszukiwań dołączył również prom Polonia należący do Unity Line. Poszukiwania prowadzono przez kilka godzin w trudnych warunkach pogodowych. Na Bałtyku była sztormowa pogoda. Antoń poinformowała, że o godz. 18.21 SAR zadecydowała o „zwolnieniu z akcji ratunkowej” promów Skania i Polonia, które skierowały się do portów w Ystad i Świnoujściu.
Unity Line pozostaje w kontakcie z właściwymi służbami. Na obecnym etapie nie udzielamy dodatkowych informacji
— podsumowała Antoń.
