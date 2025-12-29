Dramatyczna międzynarodowa akcja ratunkowa na Bałtyku. Pasażer promu Skania wypadł za burtę

  • Kraj
  • opublikowano:
Dramatyczna międzynarodowa akcja poszukiwawcza na Bałtyku. Pasażer narodowości polskiej wypadł za burtę promu. Sztorm na Bałtyku / autor: PAP/Piotr Kowala
Dramatyczna międzynarodowa akcja poszukiwawcza na Bałtyku. Pasażer narodowości polskiej wypadł za burtę promu. Sztorm na Bałtyku / autor: PAP/Piotr Kowala

Nie udało się uratować pasażera promu Skania należącego do Unity Line, który znalazł się za burtą podczas rejsu Świnoujście-Ystad. Kilkugodzinna międzynarodowa akcja ratunkowo-poszukiwawcza była prowadzona w trudnych warunkach pogodowych.

Informację o zdarzeniu przekazała dziś rano Katarzyna Antoń z kierownictwa Unity Line, spółki realizującej połączenia promowe na Bałtyku.

28 grudnia na Morzu Bałtyckim w okolicy Sassnitz prom Skania należący do Unity Line nadał komunikat „Człowiek za burtą” w wyniku zgłoszenia świadka zdarzenia, że jeden z pasażerów znalazł się w wodzie. Był to pasażer narodowości polskiej

— poinformowała Antoń.

Bezskuteczne poszukiwania pasażera

Sasnitz znajduje się na wschodnim wybrzeżu wyspy Rugia (Niemcy). Akcję ratunkowo-poszukiwawczą koordynowała niemiecka Służba Ratownictwa Morskiego (SAR). W działaniach brały udział także jednostki z Danii i Szwecji. Do poszukiwań dołączył również prom Polonia należący do Unity Line. Poszukiwania prowadzono przez kilka godzin w trudnych warunkach pogodowych. Na Bałtyku była sztormowa pogoda. Antoń poinformowała, że o godz. 18.21 SAR zadecydowała o „zwolnieniu z akcji ratunkowej” promów Skania i Polonia, które skierowały się do portów w Ystad i Świnoujściu.

Unity Line pozostaje w kontakcie z właściwymi służbami. Na obecnym etapie nie udzielamy dodatkowych informacji

— podsumowała Antoń.

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych