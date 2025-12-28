Sytuacja na rzece Elbląg w Elblągu stabilizuje się. Woda opada i jest nieco powyżej stanów ostrzegawczych - wynika z komunikatów hydrologicznych IMGW.
Prezydent Elbląga Michał Missan wprowadził w nocy stan pogotowia przeciwpowodziowego, po tym jak poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy
— informowały służby miasta.
Wzrost poziomu wody w rzece związany był z cofką spowodowaną silnym wiatrem z północnego zachodu, który wpychał wody z Zalewu Wiślanego do rzeki.
Sytuacja stabilizuje się
Jak poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Miasta Joanna Urbaniak, sytuacja w mieście stabilizuje się. Jeszcze dziś rano woda w rzece Elbląg w najniższym punkcie miasta sięgnęła poziomu 605 centymetrów. Stan alarmowy dla rzeki wynosi 610 cm.
Ale teraz już poziom rzeki opada. Woda w żadnym miejscu nie wylała się z koryta. O godz. 13.00 poziom wody wynosił 594 cm, a o godz. 14.00 - 592 cm
— wynika z podawanych na bieżąco danych hydrologicznych IMGW.
Stan ostrzegawczy na rzece Elbląg wynosi 590 cm.
Pogotowie przeciwpowodziowe wciąż obowiązuje. Rękawy przeciwpowodziowe są rozłożone. Apel, by nie podchodzić do rzeki w okolicach Bulwaru Zygmunta Augusta, jest aktualny; nie ma tam barierek ochronnych
— powiedziała PAP przedstawicielka miasta.
Działania służb miejskich
Służby miejskie wczoraj wieczorem rozłożyły na Bulwarze Zygmunta Augusta 50 metrów rękawów przeciwpowodziowych, a na przeciwległym brzegu - 30 m; umocniono je workami z piaskiem.
Dziś IMGW odwołało ostrzeżenie o silnym wietrze, które obowiązywało od wczoraj. Wiatr wiał z północnego zachodu z prędkością do 45 km/h, a w porywach do 85 km/h, wpychając wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg.
