„W najbliższych dniach czeka nas zmienna aura z opadami deszczu ze śniegiem, śniegu i silnym wiatrem w górach” – poinformowała PAP synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Katarzyna Ścisłowska. Dodała, że lokalnie wystąpią także opady marznące powodujące gołoledź.
Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Miejscami, głównie na wschodzie i południu, wystąpią przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, lokalnie również deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 0 do 2 st. C, cieplej jedynie na Wybrzeżu – około 4 st. C. Najchłodniej na obszarach podgórskich – około minus 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. We wschodniej połowie kraju i na północy wiatr porywisty, do około 70 km/h, stopniowo słabnący. Wysoko w Karpatach w porywach do 110 km/h, a w Sudetach do 85 km/h, lokalnie mogący powodować zamiecie.
Słabe opady śniegu
W nocy z dziś na jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Miejscami w drugiej połowie nocy wystąpią słabe opady śniegu, na północy przynoszące deszcz ze śniegiem oraz deszcz, lokalnie marznący, powodujący gołoledź. Synoptyczka podkreśliła, że w związku z tymi zjawiskami miejscami będzie ślisko. Temperatura na termometrach wyniesie od minus 5 st. C do 2 st. C na Wybrzeżu. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich – od minus 10 do minus 6 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, początkowo na południu w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni, miejscami mogący powodować zamiecie. Wysoko w Karpatach i w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h.
Jutro zachmurzenie duże. Na północy kraju większe przejaśnienia oraz przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. W południowej połowie kraju prognozowane są także opady przejściowo-marznące, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 st. C na południu do 3 st. C na północy. Cieplej miejscami na Wybrzeżu – około 5 st. Najchłodniej na obszarach podgórskich – do minus 2 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty na północy i wschodzie, okresami w porywach do około 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach w porywach do 90 km/h, a w Sudetach do 100 km/h, powodujący zawieje i zamiecie.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
