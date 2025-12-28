„1 stycznia 2026 o 12:00, a następnie w każdą sobotę o 12:00, będzie uroczyście zmieniana flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim” - poinformował Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, we wpisie w mediach społecznościowych.
Są symbole, które trwają dłużej niż kadencje, dłużej niż spory, dłużej niż pokolenie. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z nich. To pod nią walczono o wolność, pod nią odbudowywano państwo, pod nią składano przysięgi. Od lat powiewa nad Pałacem Prezydenckim, siedzibą głowy państwa, jako znak ciągłości Rzeczypospolitej, jako znak odpowiedzialności władzy.
Biało-czerwona należy do narodu!
Ale biało-czerwona nie należy do murów, nie należy do urzędów. Należy do narodu. Dlatego od 1 stycznia 2026 roku, w każdą sobotę dokładnie o godzinie 12:00 flaga nad Pałacem Prezydenckim będzie zmieniana, a ta, która tam powiewała, nie zostanie złożona w ciszy, trafi do tych, którzy służą Rzeczypospolitej, do szkół, gdzie wychowuje się przyszłe pokolenia, do strażaków i służb, które stoją na straży bezpieczeństwa, do instytucji, które każdego dnia niosą ciężar państwa. Flaga, która powiewa nad siedzibą głowy państwa, powinna pozostać blisko narodu. To gest szacunku, to znak wspólnoty!
— przekazał Paweł Szefernaker w mediach społecznościowych.
„Flaga jest znakiem ciągłości”
Jak dodał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz „biało-czerwona flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Polska jest państwem wolnym i suwerennym”.
Flaga jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje
— podkreślił Rafał Leśkiewicz.
