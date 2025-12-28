Prezydent Karol Nawrocki wziął udział we wczorajszym Marszu Powstania Wielkopolskiego, który przeszedł ulicami Poznania. Czynnie uczestniczył również w śpiewaniu piosenek patriotycznych w ramach „Śpiewanek Powstańczych” na placu Kolegiackim. Głowa państwa została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez uczestników marszu.
Zanim jednak Marsz Powstania Wielkopolskiego wyruszył, to przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich odbyły się centralne obchody 107. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Obok prezydenta Nawrockiego udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządów, wojska, duchowieństwa oraz harcerzy.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Prezydent Nawrocki w Poznaniu: Powstańcy wielkopolscy podjęli walkę w imieniu kolebki polskości. „Nie możemy porzucić naszej odwagi!”
- Znamienne! Prezydent przywitany brawami podczas uroczystości w Poznaniu. Politycy rządu Tuska zostali wybuczeni i wygwizdani
„Ziemia wielkopolska jest w istocie kolebką polskości”
Prezydent Karol Nawrocki przypomniał w swoim przemówieniu, że powstańcy wielkopolscy podjęli walkę w obronie kolebki polskości.
Podjęli swoją walkę w imieniu ojców, matek, dziadków i pradziadków, którzy przez dziesiątki lat nie poddali się pruskiemu imperializmowi. Walczyli po to, aby Polska była Polską. Nie ma Polski bez Wielkopolski i nie ma Wielkopolski bez Polski
— mówił.
Prezydent zaznaczył także, że nie da się w pełni zrozumieć fenomenu zwycięskiego powstania wielkopolskiego bez znajomości historii tych ziem.
Ziemia wielkopolska jest w istocie kolebką polskości. To źródło, z którego narodziła się cała Rzeczpospolita. To tu 1000 lat temu wielki król Bolesław Chrobry przyjął koronę
— powiedział.
Podkreślił, że korona jest symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego oraz zwycięskim symbolem Rzeczypospolitej; wiele mówi o naszej narodowej wspólnocie: otwartej na Zachód, ale także gotowej do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej.
„Karol Nawrocki prezydentem Polski!”
Po głównych uroczystościach prezydent Nawrocki dołączył do uczestników Marszu Powstania Wielkopolskiego. Jego obecność spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Uczestnicy marszu skandowali: „Karol Nawrocki prezydentem Polski!”, „Karol, Karol, Karol…”. Wiele osób robiło sobie zdjęcia z prezydentem i wymieniało uściski.
PAP/X/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749279-entuzjastyczne-przywitanie-prezydenta-na-mpw-w-poznaniu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.