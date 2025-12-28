Prezydent Elbląga Michał Missan wprowadził w nocy z soboty na niedzielę stan pogotowia przeciwpowodziowego, po tym jak poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy - poinformowały służby miasta.
Stan pogotowia przeciwpowodziowego został ogłoszony w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Elbląg (590 cm), trendem wzrostowym i niekorzystnymi prognozami związanymi z silnym północno–zachodnim wiatrem - poinformowała rzeczniczka urzędu miasta w Elblągu, Joanna Urbaniak. Zapewniła, że wszystkie służby pozostają w gotowości, a poziom rzeki jest na bieżąco monitorowany.
W sobotę w godzinach wieczornych w najbardziej newralgicznych punktach miasta - na Bulwarze Zygmunta Augusta i przy ul. Warszawskiej - prewencyjnie rozłożone zostały rękawy przeciwpowodziowe.
Wzrost poziomu wody w rzece jest związany z cofką, gdy silny wiatr z północnego zachodu wpycha wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg. Poziom alarmowy dla rzeki Elbląg w Elblągu wynosi 610 cm.
Służby zaapelowały do mieszkańców o ostrożność i o to, by nie zbliżali się do brzegów rzeki. Wzywają też do śledzenia informacji na temat sytuacji pogodowej.
Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy – 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41
— poinformowała przedstawicielka urzędu.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla regionu Warmii i Mazur, w tym dla powiatów: braniewskiego, elbląskiego oraz miasta Elbląg, ostrzeżenie o silnym wietrze z północnego zachodu, który wieje z prędkością do 45 km/h a w porywach do 85 km/h. Synoptycy ostrzegają także o przed oblodzeniem.
