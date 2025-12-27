W związku ze wzrostem poziomu wody w rzece Elbląg, służby w Elblągu rozkładają rękawy przeciwpowodziowe. Wzrost wody w rzece jest związany z cofką, gdy silny wiatr z północnego zachodu wpycha wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg - podał urząd miasta.
Jak poinformowała rzeczniczka magistratu Joanna Urbaniak, w związku z cofką powodującą sukcesywny wzrost poziomu wody w rzece Elbląg, niekorzystnymi prognozami związanymi przede wszystkim z silnym, północno-zachodnim wiatrem, w najbardziej newralgicznym punkcie, czyli na Bulwarze Zygmunta Augusta zachowawczo rozwijane są rękawy przeciwpowodziowe.
Wszystkie służby są w gotowości. Na bieżąco monitorowany jest poziom rzeki Elbląg. Na godzinę 21.40 wynosi on 578 cm (stan ostrzegawczy 590 cm, alarmowy 610 cm)
— podkreśliła.
Służby apelują o ostrożność
Służby apelują do mieszkańców o ostrożność i o to, by nie zbliżali się do brzegów rzeki. Wzywają też do śledzenia informacji na temat sytuacji pogodowej.
Przypominamy, aby w sytuacjach zagrożenia dzwonić na numer alarmowy – 112. W Elblągu działa również całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41
— przekazała przedstawicielka urzędu.
IMGW wydało dla regionu Warmii i Mazur w tym dla powiatów braniewskiego, elbląskiego oraz miasta Elbląg ostrzeżenie o silnym wietrze z północnego zachodu, który wieje z prędkością do 45 km/h a w porywach do 85 km/h. Synoptycy ostrzegają także o wystąpieniu oblodzenia.
CZYTAJ TAKŻE: Marznące opady deszczu i niebezpieczna ślizgawica na drogach. IMGW wydał alerty dla kilkunastu województw. Do tego silny wiatr
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749271-niepokojacy-wzrost-poziomu-wody-w-rzece-elblag
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.