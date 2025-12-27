Świąteczny okres od 24 do 26 grudnia przyniósł tragiczny bilans na polskich drogach i w domach: 12 ofiar wypadków, kolejne osoby zmarły w wyniku pożarów oraz tysiące interwencji policji i strażaków - wynika z danych służb.
Policja podaje świąteczne statystyki
Według wstępnych danych od 24 do 26 grudnia na polskich drogach doszło do 99 wypadków. Życie w nich straciło 12 osób, a 155 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 484 nietrzeźwych kierowców – poinformował podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.
Do najtragiczniejszego wypadku doszło trzy dni temu rano przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych w Zielęcicach pod Brzegiem. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe: ford kuga kierowany przez mieszkańca Brzegu i volkswagen passat, którym jechało pięć osób.
W wypadku zginęli wszyscy podróżujący obydwoma samochodami. Kiedy na miejsce zdarzenia przyjechali ratownicy, zobaczyli zmiażdżonego forda i płonącego volkswagena. Do tej pory udało się ustalić personalia kierowcy forda. Nie wiadomo natomiast, kto podróżował passatem. Konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA.
Wczoraj na drogach w prawie całym kraju zrobiło się ślisko, a kierowcy musieli się zmierzyć z trudnymi i niebezpiecznymi warunkami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla 14 województw.
Z powodu gołoledzi doszło do wielu wypadków i utrudnień na drogach. Do największego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim, gdzie dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów. Trasa była zablokowana przez kilka godzin.
Policja apeluje o zachowanie rozwagi na drodze. Przypomina o konieczności stosowania się do przepisów ruchu drogowego i do warunków panujących na drodze.
Straż interweniowała kilka tys. razy
Od 24 do 26 grudnia strażacy interweniowali 3434 razy. W czasie świąt zanotowali 598 pożarów w budynkach mieszkalnych. Śmierć poniosło 7 osób, a 32 odniosły obrażenia – poinformował w sobotę rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski.
W okresie świątecznym strażacy interweniowali 3434 razy. 1002 interwencje dotyczyły pożarów, 1946 – miejscowych zagrożeń, a 486 fałszywych alarmów. W związku z emisją tlenku węgla strażacy interweniowali 71 razy: jedna osoba zmarła, a 22 podtruły się czadem.
Strażacy wyjeżdżali do 563 wypadków drogowych, 429 działań medycznych, 94 zdarzeń chemicznych i do 69 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w województwach: mazowieckim – 611, śląskim – 368, małopolskim – 290, wielkopolskim – 274 i dolnośląskim – 269.
Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej podał też osobno informacje o interwencji strażaków w drugi dzień świąt.
W całym kraju 26 grudnia strażacy interweniowali 1304 razy. 279 interwencji dotyczyło pożarów, w tym 169 w budynkach mieszkalnych. 864 interwencje dotyczyły miejscowych zagrożeń, 390 – zdarzeń na drogach (najwięcej w woj. mazowieckim – 124), 161 – fałszywych alarmów. Zanotowano również 24 interwencje związane z emisją tlenku węgla, w wyniku których 7 osób uległo podtruciu.
W woj. podkarpackim, w powiecie przemyskim, w miejscowości Żurawica, w wyniku pożaru kuchni w domu jednorodzinnym śmierć poniosła jedna osoba.
W woj. łódzkim, w powiecie poddębickim, w miejscowości Panaszew, w pożarze budynku mieszkalnego jednorodzinnego śmierć poniosła jedna osoba, a dwie zostały ranne.
Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie zimowym, właściwą eksploatację urządzeń grzewczych oraz montowanie czujek dymu i tlenku węgla, które mogą uratować zdrowie i życie.
