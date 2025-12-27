Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed powodującymi gołoledź marznącymi opadami deszczu lub mżawki. Do tego w mocy pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem.
Alerty obejmują województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, podkarpackie, lubelskie, łódzkie i świętokrzyskie oraz część mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i małopolskiego.
W północnym pasie obszaru objętego zagrożeniem ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin wieczornych. Na pozostałym obszarze do godz. 22.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.
Alert przed silnym wiatrem
W mocy pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem wydane dla północnej części województwa pomorskiego. Prędkość wiatru sięgnie do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 16.00 w niedzielę.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
