W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia policjanci przeprowadzili ponad 12,5 tys. interwencji. Zatrzymali 168 nietrzeźwych kierowców – poinformowała policja na platformie X.
Policja opublikowała dane za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.
Łącznie policjanci w całym kraju przeprowadzili 12 516 interwencji. Zatrzymali 307 sprawców przestępstw, 136 osób poszukiwanych i 168 nietrzeźwych kierowców. Wczoraj doszło do 62 wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 109 osób zostało rannych.
Adam Stankiewicz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749216-dane-policji-za-drugi-dzien-swiat-tysiace-interwencji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.