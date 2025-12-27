Policja podała dane za drugi dzień świąt. Funkcjonariusze interweniowali ponad 12,5 tys. razy. Zatrzymali 168 nietrzeźwych kierowców

  • Kraj
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia policjanci przeprowadzili ponad 12,5 tys. interwencji. Zatrzymali 168 nietrzeźwych kierowców – poinformowała policja na platformie X.

Policja opublikowała dane za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Łącznie policjanci w całym kraju przeprowadzili 12 516 interwencji. Zatrzymali 307 sprawców przestępstw, 136 osób poszukiwanych i 168 nietrzeźwych kierowców. Wczoraj doszło do 62 wypadków, w których zginęły trzy osoby, a 109 osób zostało rannych.

Adam Stankiewicz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych