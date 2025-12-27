W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. W związku z tą sytuacją lotniska wojskowe w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Krótko po godz. 8 operowanie lotnictwa zostało zakończone.
Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości
— podało na X Dowództwo Operacyjne RSZ.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów
— dodało.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji
— zaznaczyło.
Lotniska wojskowe w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały operacje
W związku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze - poinformowała na platformie X Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
Zakończenie operowania lotnictwa
Krótko po godz. 8 rano DORSZ poinformowało o zakończeniu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa.
Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej
— podało DORSZ.
Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Dziękujemy za wsparcie NATO oraz Siłom Powietrznym USA i Siłom Powietrznym Hiszpanii, których samoloty pomagały dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej
— przekazano.
Wojsko Polskie zgodnie z założeniami operacji „Wschodnia Zorza” na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej
— podkreślono.
Adam Stankiewicz/PAP/X
