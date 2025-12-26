Policja poinformowała dziś po południu, że funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei stwierdzili brak fragmentu szyny kolejowej na linii kolejowej relacji Sławięcice - Rudziniec. Eksperci PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza.
Dzisiaj w godzinach południowych funkcjonariusze SOK powiadomili nas o tym, że na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice - Rudziniec ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej
— napisała policja.
Na miejsce wysłano ABW i CBŚP
Zaznaczyła, że na miejsce niezwłocznie udali się policjanci, powiadomiona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na miejscu są też policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji.
Obecni na miejscu w trakcie oględzin specjaliści PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza. Niemniej, służby bardzo poważnie traktują każde tego typu zdarzenie i realizują czynności w niezbędnym zakresie
— podkreślili policjanci.
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749193-uszkodzenia-na-kolei-na-opolszczyznie-co-stalo-sie-z-szyna
