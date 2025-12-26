Uszkodzenia na kolei na Opolszczyźnie. Zabrakło fragmentu szyny. Według PKP i policji przyczyna była dość prozaiczna

Tory kolejowe - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Tory kolejowe - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Policja poinformowała dziś po południu, że funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei stwierdzili brak fragmentu szyny kolejowej na linii kolejowej relacji Sławięcice - Rudziniec. Eksperci PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza.

Dzisiaj w godzinach południowych funkcjonariusze SOK powiadomili nas o tym, że na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice - Rudziniec ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej

— napisała policja.

Na miejsce wysłano ABW i CBŚP

Zaznaczyła, że na miejsce niezwłocznie udali się policjanci, powiadomiona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na miejscu są też policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji.

Obecni na miejscu w trakcie oględzin specjaliści PKP wstępnie orzekli, że uszkodzenie mogło powstać wskutek bardzo niskiej temperatury powietrza. Niemniej, służby bardzo poważnie traktują każde tego typu zdarzenie i realizują czynności w niezbędnym zakresie

— podkreślili policjanci.

PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk

