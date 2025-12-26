Karambol na trasie S8 pod Rawą Mazowiecką. Pięć osób zostało poszkodowanych. Policja: Oba pasy ruchu są zablokowane

  • Kraj
  • opublikowano:
Policjanci zorganizowali objazd przez miejscowość Julianów / autor: Łódzka Policja
Policjanci zorganizowali objazd przez miejscowość Julianów / autor: Łódzka Policja

Dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu, do którego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim. Pięć osób zostało poszkodowanych. Trasa w stronę Warszawy jest nieprzejezdna.

Jak przekazał PAP rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak, do wypadku doszło dziś, po godz. 13 w okolicach miejscowości Przewodowice w pow. rawskim.

Pięć osób jest poszkodowanych

W wypadku uczestniczyło dziewięć samochodów osobowych. Pojazdami w sumie podróżowało 16 osób. Poszkodowanych zostało pięć osób, w tym troje dzieci w wieku od 4 do 10 lat.

Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów

— dodał rzecznik.

Na miejscu wypadku pracują cztery zastępy straży pożarnej oraz ratownicy medyczni.

Uwaga kierowcy! Ślisko na drogach

Przyczyną wypadku mogła być śliska nawierzchnia. Służby, w tym policja ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami na drogach. Na terenie woj. łódzkiego mogą występować marznące opady mżawki, które powodują powstawanie gołoledzi. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności: ograniczenia prędkości, zwiększenia odstępu od innych pojazdów oraz unikania gwałtownych manewrów.

S8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienie może potrwać kilka godzin.

Zablokowana jest też A1 koło Włocławka

Zablokowana jest także autostrada A1 w miejscowości Lipiny koło Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) w kierunku Łodzi, gdzie dwa samochody osobowe uderzyły w bariery ochronne. W regionie występuje gołoledź” – poinformował dyżurny oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.

Do zdarzenia doszło na 191. km A1, na odcinku pomiędzy węzłami Włocławek Północ – Włocławek Zachód. Dwa samochody osobowe uderzyły w bariery ochronne przy pasie awaryjnym. Nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.

Wcześniej dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informował, że na odcinku A1 od 190. do 196. kilometra, czyli w okolicach Włocławka, pojazdy wpadają w poślizg i wypadają z jezdni.

Utrudnienia występują również na 221. km A1 w miejscowości Szewo, na odcinku pomiędzy węzłami Kutno i Kowal, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi. Zablokowany jest tzw. pas wolny w kierunku Gdańska.

Apel służb o szczególną ostrożność

W dotychczasowych zdarzeniach drogowych nikt nie został ranny. Służby drogowe apelują do kierowców o ostrożność.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś po południu poinformował, że są obserwowane i prognozowane w najbliższych godzinach słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź w przeważającej części woj. kujawsko-pomorskiego, z wyjątkiem północno-wschodnich powiatów.

CZYTAJ WIĘCEJ: Uwaga kierowcy! Pół Polski objęte żółtym alertem IMGW przed marznącymi opadami deszczu. Na drogach jest bardzo ślisko

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych