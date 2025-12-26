Dziewięć samochodów osobowych uczestniczyło w karambolu, do którego doszło na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w woj. łódzkim. Pięć osób zostało poszkodowanych. Trasa w stronę Warszawy jest nieprzejezdna.
Jak przekazał PAP rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak, do wypadku doszło dziś, po godz. 13 w okolicach miejscowości Przewodowice w pow. rawskim.
Pięć osób jest poszkodowanych
W wypadku uczestniczyło dziewięć samochodów osobowych. Pojazdami w sumie podróżowało 16 osób. Poszkodowanych zostało pięć osób, w tym troje dzieci w wieku od 4 do 10 lat.
Strażacy kilka osób musieli wydobyć z pojazdów
— dodał rzecznik.
Na miejscu wypadku pracują cztery zastępy straży pożarnej oraz ratownicy medyczni.
Uwaga kierowcy! Ślisko na drogach
Przyczyną wypadku mogła być śliska nawierzchnia. Służby, w tym policja ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami na drogach. Na terenie woj. łódzkiego mogą występować marznące opady mżawki, które powodują powstawanie gołoledzi. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności: ograniczenia prędkości, zwiększenia odstępu od innych pojazdów oraz unikania gwałtownych manewrów.
S8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienie może potrwać kilka godzin.
Zablokowana jest też A1 koło Włocławka
„Zablokowana jest także autostrada A1 w miejscowości Lipiny koło Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) w kierunku Łodzi, gdzie dwa samochody osobowe uderzyły w bariery ochronne. W regionie występuje gołoledź” – poinformował dyżurny oddziału GDDKiA w Bydgoszczy.
Do zdarzenia doszło na 191. km A1, na odcinku pomiędzy węzłami Włocławek Północ – Włocławek Zachód. Dwa samochody osobowe uderzyły w bariery ochronne przy pasie awaryjnym. Nikomu nic się nie stało. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.
Wcześniej dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu informował, że na odcinku A1 od 190. do 196. kilometra, czyli w okolicach Włocławka, pojazdy wpadają w poślizg i wypadają z jezdni.
Utrudnienia występują również na 221. km A1 w miejscowości Szewo, na odcinku pomiędzy węzłami Kutno i Kowal, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi. Zablokowany jest tzw. pas wolny w kierunku Gdańska.
Apel służb o szczególną ostrożność
W dotychczasowych zdarzeniach drogowych nikt nie został ranny. Służby drogowe apelują do kierowców o ostrożność.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś po południu poinformował, że są obserwowane i prognozowane w najbliższych godzinach słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź w przeważającej części woj. kujawsko-pomorskiego, z wyjątkiem północno-wschodnich powiatów.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
