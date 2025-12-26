„Jutro po świętach w całym kraju zachmurzenie będzie całkowite. Od rana w całej Polsce możliwe słabe opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem” - poinformowała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla 13 województw.
Dziś, drugiego dnia świąt, w większości kraju zachmurzenie całkowite, jedynie na południu i zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Miejscami w centrum oraz na północy i wschodzie słabe opady deszczu, bądź deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 2 st. C na południu, około 0 st. C w centrum do 6 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty.
W nocy z dziś na jutro w całym kraju zachmurzenie całkowite. Na wschodzie i południu opady mżawki, a miejscami śniegu i deszczu ze śniegiem. W rejonach północnych prognozowane są również mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od minus 5 st. C na południu, między minus 3 a 0 st. C w centrum do 5 st. C na północy i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem z porywami do 60 km/h.
Alert przed marznącymi opadami
W związku z sytuacją pogodową IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi dla 13 województw. Alertami objęte są mazowieckie, łódzkie, opolskie i świętokrzyskie oraz w części województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, a także warmińsko-mazurskiego. Na tych obszarach prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.
Po świętach utrzyma się zachmurzenie całkowite. Jutro od rana w całym kraju możliwe są słabe opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na termometrach między 0 a 3 st. C w centrum, na południu około 1 st. C, a w pozostałych rejonach do 4 st. C. Wiatr umiarkowany, na północy okresami z porywami do 60 km/h.
Nocą zachmurzenie duże i całkowite. W południowo-wschodniej części kraju miejscami słabe opady śniegu lub marznącej mżawki powodującej gołoledź, a na północnym zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura w całym kraju od minus 2 do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w szczytowych partiach Karpat w porywach do 70 km/h.
Na drogach może być niebezpiecznie, bo będzie przymarzało
— ostrzegła synoptyk.
Alerty będą obowiązywać do godz. 22 jutro, a prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk wynosi 80 proc.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
