Prowokacje przy granicy. Znaleziono tylko siedem balonów, które wleciały do Polski z Białorusi. Jest apel policji

Policja podała, że do tej pory odnalezionych zostało siedem najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych / autor: Fratria
Policja podała, że do tej pory odnalezionych zostało siedem najprawdopodobniej tzw. balonów przemytniczych, które w Wigilię wleciały nad Polskę z kierunku Białorusi. Cztery na terenie województwa podlaskiego i trzy na terenie województwa lubelskiego.

O wlocie najprawdopodobniej balonów przemytniczych nad Polskę w wigilijną noc Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało w mediach społecznościowych. Jak podała w piątek policja, o godz. 21 w Wigilię od wojska otrzymała informację, że z terytorium Białorusi nad Polskę wleciało kilkadziesiąt takich obiektów.

Apel Policji

Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia. Dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie woj. podlaskiego, trzy na terenie woj. lubelskiego

— napisała Policja w mediach społecznościowych.

Funkcjonariusze zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności, niezbliżanie się do balonów ani niepodejmowanie działań na własną rękę.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy zbliżać się do balonów ani podejmować działań na własną rękę.

W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby.

— zaapelowała Policja.

CZYTAJ TAKŻE: Bezpieczeństwo granic. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot! Z Białorusi wleciały natomiast balony przemytnicze

Ustalenia Telewizji wPolsce24

Telewizja wPolsce24 informowała, że w polską przestrzeń powietrzną w wigilijną noc wleciało około 60 balonów ze strony Białorusi.

Wszystkie informacje zostały przekazane odpowiednim służbom, które teraz ustalają miejsca ewentualnego upadku bądź też lądowania tych obiektów

— mówił Telewizji wPolsce24 Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W komunikacie są te balony przemytnicze, natomiast musimy świadomość, że jest to element wojny hybrydowej, gdzie tego typu sytuacje są ćwiczone od kilku miesięcy na granicy z Litwą. Jak wiemy, Litwa w ostatnich tygodniach wprowadziła stan wyjątkowy, dlatego że tego typu zdarzenia powodowały czasowe wyłączenie lotniska w Wilnie.

— wskazywał dla Telewizji wPolsce24 generał Maciej Materka, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wtargnięcie w przestrzeń polską powietrzną. Gen. Materka: „Odpowiedź na wizytę prezydenta Nawrockiego na granicy”

Co się stało?

O trzech odnalezionych balonach 25 grudnia informowała podlaska policja. Jak podała, przemytnicze balony z papierosami wylądowały w Goniądzu, Boguszewie i Zaborowie. W pakunkach było ponad 5 tys. paczek nielegalnych papierosów.

DORSZ wyjaśniło, że lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim

— zaznaczyło.

Dowództwo 25 grudnia podało ponadto, że rano polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.

CZYTAJ TAKŻE: Rosyjski samolot i balony. Komunikat BBN: „Może wskazywać, że była to prowokacja pod przykryciem działania przemytniczego”

Adrian Siwek/PAP/Telewizja wPolsce24

