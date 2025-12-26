Dwie starsze osoby zginęły w pożarze w miejscowości Sukowicze w województwie podlaskim do którego doszło w Boże Narodzenie późnym wieczorem. „Zgłoszenie o pożarze strażacy dostali po godz. 22.30. Spłonął drewniany dom i drewniany budynek gospodarczy. Na miejscu znaleziono ciała 66-letniego mężczyzny i 73-letniej kobiety” - przekazał dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane.
W dniu 25 grudnia, o godzinie 22:36, otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Sukowicze. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że cały drewniany budynek był objęty pożarem, a część konstrukcji dachu uległa całkowitemu zniszczeniu
— przekazało OSP Szudziałowo.
W budynku znajdowały się dwie osoby, których niestety nie udało się uratować. Budynek spłonął doszczętnie, strażacy rozebrali pozostałe elementy domu. Działania trwały do 3:15
— dodało.
O sprawie poinformowano także na profilu OSP Krynki.
W dniu wczorajszym o godz.22.40 zostaliśmy zadysponowani do pożaru domu w miejscowości Sukowicze, gmina Szudziałowo. Z pierwszych informacji wynikało, że w środku mogą znajdować się dwie osoby. Po przybyciu na miejsce jednostek ochrony przeciwpożarowej okazało się, że pożarem objęty jest cały budynek
— napisano.
Działania polegały na podaniu prądów wody na palący sie obiekt. Niestety po stłumieniu ognia i przeszukaniu pomieszczeń natrafiono na dwa ciała. W działaniach uczestniczyły dwa zastępy z JRG Sokółka, OSP Szudziałowo, OSP Zubrzyca Wielka, OSP Krynki, OSP Kamionka Stara, OSP Wierzchlesie, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne. Na miejsce przybył również Komendant PSP w Sokółce oraz Oficer Operacyjny
— podkreślono.
Interwencje straży pożarnej w Boże Narodzenie
25 grudnia strażacy w całym kraju interweniowali 1082 razy. Spośród tych interwencji 361 dotyczyło pożarów, z czego 221 dotyczyło pożarów mieszkań. Najczęstszą przyczyną były pożary sadzy w przewodach kominowych – takich zdarzeń było 101.
Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, w wyniku pożarów 15 osób odniosło obrażenia, a dwie straciły życie.
Strażacy interweniowali również przy 17 zdarzeniach związanych z emisją tlenku węgla. Czadem podtruły się cztery osoby.
W pierwszy dzień świąt odnotowano 518 tzw. miejscowych zagrożeń, w tym 71 wypadków drogowych, 92 działania medyczne i 29 interwencji o charakterze chemicznym. Strażacy wyjechali także do 203 fałszywych alarmów.
Ostatniej doby najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego – 178, a także woj. śląskiego – 118, woj. małopolskiego – 107 i woj. wielkopolskiego – 96.
Państwowa Straż Pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zimowym, oraz o montowanie czujek dymu i czadu, które znacząco zwiększają bezpieczeństwo domowników
— podkreślił st. bryg. Karol Kierzkowski.
