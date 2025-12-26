Na kolei panuje ogromny chaos w Święta Bożego Narodzenia. PKP Intercity odwołało 25 grudnia z „przyczyn technicznych” wszystkie pociągi na trasie Kraków Główny - Krynica Zdrój w obie strony. Sytuacja podobnie wygląda dzisiaj. Odwołanie pociągi zastąpiła… zastępcza komunikacja autobusowa.
Telewizja wPolsce24 wskazała, że pociągi” „Malinowski”, „Karpaty” oraz „Małopolska” zostały odwołane na trasie Kraków Główny - Krynica Zdrój w obie strony zarówno 25, jak i 26 grudnia.
Przyczyny
Oficjalnie przyczyną miały być kłopoty techniczne, ale portal kr.pl ujawnił, że powodem tego jest… brak drużyn konduktorskich, które mogłyby obsłużyć kursy. Część personelu miała się bowiem nagle „rozchorować”.
Warto zauważyć, że problem ten jest nie tylko lokalny. „Karpaty” kurs kończą bowiem dopiero w Gdyni zaś „Malinowski” w Warszawie.
Problem podróżnych
Podróżni o problemach zostali poinformowani dosłownie w ostatniej chwili. Komunikat o braku połączeniowych kolejowych 25 grudnia pojawił się dopiero 24 grudnia wieczorem. Natomiast o odwołanych 26 grudnia, po godzinie 20:00 25 grudnia.
Zaproponowana zastępcza komunikacja autobusowa to rozwiązanie bardzo mocno uderzające w pasażerów z uwagi na to, że podróż ta jest dużo mniej komfortowa, a także zdecydowanie wolniejsza.
PRZYPOMINAMY:
— Bulwersująca impreza PKP Intercity z open barem. Klimczak próbuje się tłumaczyć. Kmita: „Aktyw bawił się świetnie!”
— Polska firma kupiła używane spalinowe pociągi… z Niemiec. Trafią do centrum serwisowego w Olsztynie, gdzie przejdą „polonizację”
Adrian Siwek/wPolsce24/kr.pl/Intercity.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749129-pasazerowie-odcieci-pkp-intercity-nagle-odwolalo-kursy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.