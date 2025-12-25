„Z myślą o żołnierzach, którzy Święta Bożego Narodzenia spędzają na służbie – w kraju i poza jego granicami – przekazujemy wyjątkowe życzenia” - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych Dowództwa Operacyjnego RSZ. Ze szczególnymi podziękowaniami i życzeniami pospieszyły znane postaci ze świata kultury i sportu.
Święta Bożego Narodzenia to czas, który Polacy spędzają przede wszystkim w gronie swoich najbliższych. Niestety nie wszyscy mogą cieszyć się tym ciepłem. Polskiej granicy nieustannie pilnują żołnierze, o których nie zapominamy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych złożyło im specjalne życzenia i dołączyło miłą niespodziankę.
Z myślą o żołnierzach, którzy Święta Bożego Narodzenia spędzają na służbie – w kraju i poza jego granicami – przekazujemy wyjątkowe życzenia.
Płyną one od artystów, sportowców i przedstawicieli świata kultury jako wyraz uznania, wsparcia i wdzięczności za Waszą codzienną służbę. Bezpiecznych i spokojnych Świąt!
— czytamy we wpisie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Bóg, Honor, Ojczyzna
Na nagraniu dołączonym do świątecznych życzeń Dowództwa Operacyjnego RSZ głos zabierają także znane postaci świata kultury i sportu: Paweł i Łukasz Golcowie, Maciej Musiał, Jakub Błaszczykowski, Robert Makłowicz i członkowie „Grupy MoCarta” (Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk oraz Bolesław Błaszczyk. Wszyscy wyrażają głębokie uznanie dla poświęcenia, jakie w tych chwilach wykazują strzegący polskich granic żołnierze i funkcjonariusze.
Czołem żołnierze, wszystkim mundurowym, wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego życzymy wesołych świąt, spokojnych świąt, wszelkiego dobra, wszelkiej radości, pokoju ducha. Wiemy, że nie wszystkim jest dany przybywać podczas tych świąt z najbliższymi. Wiemy, że pełnicie państwo misję czasami z dala od domu, ale cóż, my jesteśmy z wami. Dokładnie.
Dziękujemy za to, że strzeżecie naszych granic, strzeżecie nieba i za to serdecznie wam dziękujemy. I co? Życzymy wam zdrowych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i przybywajcie na koncerty zespołu Golec Orkiestra. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkie siły zbrojne, wszystkie struktury Wojska Polskiego. Dosiego roku i wesoły świąt od orkiestry.
— złożyli żołnierzom świąteczne życzenia Paweł i Łukasz Golcowie.
Drodzy żołnierze najserdeczniejsze świąteczne życzenia, pięknego czasu z rodzinami i chwili wytchnienia od ogromnej pracy, którą wykonujecie. Korzystając z okazji, wielkie podziękowania za waszą służbę. Dzięki wam czujemy się na co dzień bezpiecznie, a Polska pozostaje silna i niepodległa. Ogromny szacunek. Dziękuję.
— powiedział aktor Maciej Musiał, odtwórca jednej z ról w serialu „Czas Honoru”.
Szanowni państwo, większość z nas usiądzie przy świątecznych stołach ze swoimi najbliższymi, ale większość z was nie, bo tak to już na świecie jest, że ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś. Korzystając z okazji, chciałbym, byście wiedzieli, że jesteśmy z was dumni, a ja osobiście życzę wam w te święta wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Czuwajcie a dobrze. Wesołych świąt.
— powiedział dziennikarz kulinarny i podróżnik Robert Makłowicz.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Błaszczykowski. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałem wszystkim żołnierzom Rzeczypospolitej Polskiej życzyć spokoju i zdrowia na święta i w imieniu swoim, swojej rodziny, ale również myślę, że w imieniu wszystkich Polaków podziękować wam za to, że dbacie o nasze bezpieczeństwo. Bóg, Honor, Ojczyzna
— powiedział piłkarz polskiej reprezentacji Jakub Błaszczykowski
Przybieżeli na wigilię żołnierze. Spod choinki więc życzymy wam szczerze. Uszka niech będą w barszczu, zaś w uszkach dużo barszczu, a pokój na ziemi. Prezenty pod choinką w szklaneczkach grzane winko, a pokój na ziemi
— mówią członkowie „Grupy MoCarta”, kwartetu smyczkowego mającego charakter kabaretu.
