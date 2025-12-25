"Wodne renifery" zamiast śniegu. Para rzadkich ssaków pojawiła się tuż przed Wigilią, zaskakując obserwatorów na Odrze

Choć w tym roku zabrakło zimowej aury, przyroda postanowiła wynagrodzić to w wyjątkowy sposób. Tuż przed Wigilią kamery monitorujące Odrę zarejestrowały w Szczecinie rzadkich gości - parę morświnów, których obecność wywołała ogromne poruszenie i dostarczyła obserwatorom niezapomnianych wrażeń.

Nieoczekiwani goście przed Wigilią

Choć o biały puch w okresie świątecznym coraz trudniej, szczególnie na Pomorzu Zachodnim, tym razem to przyroda sama zadbała o wyjątkowy klimat. Tuż przed Wigilią kamery monitorujące jedną z odnóg Regalicy zarejestrowały z perspektywy Mostu Pionierów w Szczecinie niezwykłe zjawisko.

W obiektywie pojawiła się para morświnów, które - najpewniej przypadkowo - zapuściły się w okolice Szczecińskiego Węzła Wodnego. Analiza nagrań prowadzona przez Urząd Żeglugi Śródlądowej pozwala przypuszczać, że ssaki rzeczywiście dotarły w te rejony, zapewniając obserwatorom rzadkie i poruszające widowisko.

„Wodne renifery” i rola systemu monitoringu

Obecność morświnów, uznawanych za gatunek zagrożony wyginięciem i niezwykle rzadko spotykany w Bałtyku, a tym bardziej na polskich wodach śródlądowych, ma wymiar symboliczny. Ich krótka wizyta w wodach Regalicy została odebrana jako swoisty świąteczny dar, niosący optymizm na nadchodzące Święta i Nowy Rok, skutecznie rekompensując brak zimowej aury.

Nagranie było możliwe dzięki zintegrowanemu Systemowi Informacji Rzecznej, który obejmuje 52 kamery monitorujące Odrę. System ten, działający całą dobę, dostarcza kluczowych danych hydrologicznych i nawigacyjnych, zapewniając bezpieczeństwo żeglugi, a przy okazji pozwalając na uchwycenie tak niezwykłych, niemal magicznych spotkań z naturą.

