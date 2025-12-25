W Wigilie policjanci interweniowali ponad 11 tys. razy. Doszło do 23 wypadków drogowych, w których zginęło 7 osób, a 29 zostało rannych. Jak poinformowała Komenda Główna Policji, zatrzymano także 161 pijanych kierowców. To była także bardzo pracowita Wigilia dla strażaków. PSP musiała gasić 361 pożarów, ale interwencji było o wiele więcej.
Z informacji przedstawionej przez KGP w Wigilię podjęto 11 725 interwencji. Łącznie policja zatrzymała 313 sprawców przestępstw i 207 poszukiwanych osób. Na polskich drogach doszło do 23 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 29 zostało rannych.
Do wyjątkowo tragicznego wypadku doszło na skrzyżowaniu dróg krajowych w Zielęciach pod Brzegiem. W wyniku zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych zginęło sześć osób.
Niestety ciągle niepokoi wysoka liczba osób siadających za kółko pod wpływem alkoholu. Policja zatrzymała 161 osób jadących na podwójnym gazie.
Strażacy interweniowali ponad tysiąc razy
Do usuwania skutków wypadków oraz udzielenia pomocy poszkodowanym wzywani byli także strażacy. PSP podała, że łącznie podjęto 1043 interwencji. Ostatniej doby strażacy interweniowali przy 102 wypadkach drogowych, 84 zdarzeniach wymagających działań medycznych, 53 zdarzeniach związanych z silnym wiatrem, 33 zdarzeniach chemicznych.
Część z interwencji - 361 przypadków - dotyczyła konieczności gaszenia pożarów. Zginęło 12 osób, a 14 zostało rannych. Niestety było także 121 fałszywych alarmów.
Jak przekazała Państwowa Straż Pożarna, 217 pożarów miało miejsce w budynkach mieszkalnych. W wyniku pożarów domów i mieszkań śmierć poniosły 3 osoby. Wigilię związanych było z czadem.
Niestety, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w domu jednorodzinnym w Opalenicy (Wielkopolskie) zginęła kobieta. W sumie w Wigilię 10 osób podtruło się czadem
— przekazał rzecznik PSP Karol Kierzkowski. Dodał, że w wyniku zatrucia czadem, zginęła kobieta.
Państwowa Straż Pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie świątecznym, właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych oraz stosowanie czujników dymu i tlenku węgla, które mogą uratować życie
— podkreślił st. bryg. Karol Kierzkowski.
Rano w uroczystość Narodzenia Pańskiego w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie przy ul. Kunickiego w Lublinie wybuchł pożar. Do jego gaszenia zaangażowano 20 zastępów.
