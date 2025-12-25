Tylko u Nas

Cele działań Łukaszenki i Putina się nie zmieniły. Wojna hybrydowa będzie nam towarzyszyć jeszcze długo. Nie możemy się bać, musimy być stale przygotowani. Obowiązek spada na służby, polityków. Ważna jest też kwestia komunikacyjna” - powiedział gen. Maciej Materka na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do nocnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

W nocy polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot. Z kolei od strony Białorusi wleciało kilkadziesiąt balonów przemytniczych.

Gen. Materka o nocnym wtargnięciu

Do sprawy odniósł się gen. Maciej Materka.

Jeśli chodzi o tego typu działania ze strony białoruskiej granicy mamy do czynienia od 2021. Jest to element wojny hybrydowej, gdzie tego typu sytuacje są od kilku miesięcy ćwiczone z Litwą. Powinniśmy się uodpornić na tego typu sytuacje. Ten czas nie jest przypadkowy, to element testowania systemów obrony powietrznej i bezpieczeństwa państwa

— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24.

To nie jest przypadek, to odpowiedź na wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na granicy z Białorusią. Cele działań Łukaszenki i Putina się nie zmieniły. Wojna hybrydowa będzie nam towarzyszyć jeszcze długo. Nie możemy się bać, musimy być stale przygotowani. Obowiązek spada na służby, polityków. Ważna jest też kwestia komunikacyjna

— dodał.

Chcę uspokoić opinię publiczną, żeby dać pracować służbom. Zagrożeń nie można bagatelizować, natomiast nie możemy sami generować zagrożenia. Celem reżimów jest to, żeby w święta Bożego Narodzenia Polacy zajmowali się wojną, a nie świętowaniem z rodziną

— kontynuował.

Znaleziony obiekt - jak się zachować?

Jak należy się zachować w przypadku znalezienia obcego obiektu?

Powiadamiamy służby, ta która najszybciej odpowie na nasze zgłoszenie jest policja […] Nie fotografujemy i przede wszystkim nie przesyłamy informacji oraz zdjęć do znajomych, czy sieci. Te zdjęcia szybko będą wykorzystane w wojnie informacyjnej przez drugą stronę

— wyjaśnił gen. Materka.

Przygotowanie na powietrzne wtargnięcie

Musimy być przygotowani. Po wydarzeniach z września tego roku, kiedy polskie i natowskie myśliwce odpierały atak dronów, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, sądzę, że jesteśmy przygotowani. Mówimy o tym, że jeżeli będzie celowe, długotrwałe naruszenie przestrzeni powietrznej krajów natowskich, to NATO odpowie

— wyjaśnił gen. Materka.

Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24

