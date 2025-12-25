Polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W nocy obserwowano natomiast wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi. Według ustaleń Telewizji Republika, chociaż wykryto 60 obiektów, to odnaleziono jedynie 4 z nich.
Pracowita noc dla służb obrony powietrznej
Pomimo okresu świątecznego miniona noc była pracowita dla dyżurnych służb obrony powietrznej RP. Rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP
— napisało Dowództwo Operacyjne RSZ na platformie X.
Białoruskie balony
Jak przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ, w nocy obserwowano natomiast wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi.
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz stwierdzono, że były to najprawdopodobniej balony przemytnicze, poruszające się zgodnie z kierunkiem i prędkością wiatru. Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe
— napisało Dowództwo Operacyjne RSZ.
Dowództwo dodało, że dla bezpieczeństwa czasowo wyłączona z użytkowania dla ruchu cywilnego była część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami, prowadzi bieżącą wymianę informacji oraz przekazuje niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów. Odpowiednie służby zajmują się ich identyfikacją oraz wykonują niezbędne czynności. Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP
— przekazano.
We wpisie dodano, że „sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki pozostają w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej”.
Komunikat PAŻP
Informacje w tej sprawie przekazała również Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
24 grudnia o godz. 20:08 czasu lokalnego PAŻP wydała NOTAM informujący użytkowników o ograniczeniach w korzystaniu z części polskiej przestrzeni powietrznej. Obowiązywał on do godz. 4.30 czasu lokalnego 25 grudnia. Obecnie nie ma ograniczeń w korzystaniu z przestrzeni
— napisała PAŻP na platformie X.
Kompromitacja państwa?
W sprawie obiektów, które nadleciały z Białorusi, według ustaleń Telewizji Republika doszło do kompromitacji państwa.
Według ich ustaleń polską granicę przekroczyło 60 obiektów, ale polskie służby znalazły zaledwie 4 z nich.
Media przekazały, że w każdym z miejsc znaleziono elementy balonów m.in. szczątki na drzewie, rurki, pakunki, urządzenia GPS i niewielkie ilości papierosów.
PRZYPOMINAMY:
— Kolejna prowokacja? Rosyjski samolot wojskowy przeleciał nad niemiecką fregatą na Morzu Bałtyckim. „Rosja dosłownie testuje granice”
— Rosyjskie prowokacje na brytyjskich wodach. Londyn wysłał okręt HMS Severn. Minister obrony do Rosji: Widzimy was. Wiemy, co robicie
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749090-polskie-mysliwce-przechwycily-rosyjski-samolot
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.