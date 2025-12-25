Rano w uroczystość Narodzenia Pańskiego w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie przy ul. Kunickiego w Lublinie wybuchł pożar! Ogień pojawił się na dachu świątyni. Walka z żywiołem cały czas trwa. Pracuje 20 zastępów Straży Pożarnej.
Około godziny 6.50 wpłynęło zgłoszenie do straży pożarnej o tym pożarze. Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowódca stwierdził, że pali się dach, płomienie wychodzą spod kalenicy tego obiektu sakralnego
— wskazał dla portalu Interia.pl mł. kpt. mgr Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Walka strażaków
Kiedy straż pożarna przyjechała na miejsce, ogień objął już drewnianą konstrukcję dachu. Sytuacja jest bardzo poważna, wciąż nie udało się opanować żywiołu. Do pomocy ściągane są zastępy straży pożarnej z sąsiednich miejscowości, a nawet z Puław. Na miejscu z ogniem walczy około 70 strażaków.
Działamy w tej chwili z dwóch stron. Jednocześnie z środka próbujemy dostać się do źródła pożaru oraz od zewnątrz - z góry z podnośników. Ze względu na duże zadymienie strażacy działają w aparatach ochrony układu oddechowego
— mówił mł. kpt. mgr Pytka.
Pod świątynią zebrali się liczni wierni i księżą, którzy przybyli na poranną mszę, a także osoby, które są poruszone tą sytuacją.
Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.
Zamknięta ulica
W związku z pożarem kościoła przy ul. Kunickiego w Lublinie całkowicie zamknięta dla ruchu została ulica Kunickiego, jak również wyłączono z ruchu pieszych pobliskie chodniki. Na objazdy skierowano również komunikację miejską. Obecnie z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej
— poinformował portal lublin112.pl w mediach społecznościowych.
W budynku kościoła nie mogą się odbywać nabożeństwa. Na ogrodzeniu kościoła w kilku miejscach wywieszono kartki z napisem: „Msza św. w Domu Parafialnym w sali na dole”
Także na portalu społecznościowym parafii poinformowano, że budynek kościoła jest zamknięty.
Msze św. zamówione na dziś i najbliższe dni sprawowane są w sali w Domu Parafialnym
— wyjaśniono.
Nowe informacje
Pożar dachu kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kunickiego w Lublinie ciągle trwa, ale już się tak szybko nie rozprzestrzenia
— poinformował lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Zenon Pisiewicz.
Jak tłumaczył, akcję gaśniczą utrudnia fakt, że konstrukcja dachu kościoła jest „wielowarstwowa”. Dach jest pokryty blachą, pod którą jest „pełne deskowanie” i to drewno się cały czas pali.
Później jest konstrukcja stalowa, krokwie, ocieplenie wełną mineralną i później jest konstrukcja żelbetowa
— dodał komendant.
Strażacy działają z czterech podnośników z zewnątrz świątyni, a jednocześnie usiłują gasić pożar od środka.
Komendant tłumaczył, że od wnętrza obiektu nie ma możliwości działania w pełni skutecznie i dotarcia do źródła ognia.
Żeby skutecznie dotrzeć do wnętrza, do zarzewi ognia, musimy po prostu z zewnątrz działać, wykonywać otwory gaśnicze. My sukcesywnie po prostu po kawałku wykonujemy otwory w tym dachu
— zaznaczył.
Na dachu kościoła zainstalowana jest fotowoltaika, co dodatkowo utrudnia działania strażakom.
Panele fotowoltaiczne cały czas pracują, mamy tą świadomość. Stosujemy tu oczywiście zasady bezpieczeństwa, odpowiednie prądy wody, tak żeby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym
— zapewnił komendant.
Pożar się nie przedostał do środka, wewnątrz świątyni nie ma wypaleń elementów wewnętrznych.
Mamy nadzieję, że utrzymamy tą sytuację, że to wnętrze przed pożarem obronimy
— powiedział Pisiewicz.
Prewencyjnie ewakuowaliśmy zarówno elementy ruchome; figury, obrazy, szaty liturgiczne zarówno z głównego obiektu kościoła, jak i z zakrystii. To zostało ewakuowane, żeby po prostu nie zostało zniszczone
— podkreślił komendant.
Jak dodał, pewne zniszczenia w środku nastąpią, ale na skutek działania wody podczas akcji gaśniczej.
Adrian Siwek/lublin112.pl/Interia.pl/PAP
