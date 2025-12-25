Rano w uroczystość Narodzenia Pańskiego w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie przy ul. Kunickiego w Lublinie wybuchł pożar! Ogień pojawił się na dachu świątyni. Walka z żywiołem cały czas trwa. Pracuje 20 zastępów Straży Pożarnej.
Około godziny 6.50 wpłynęło zgłoszenie do straży pożarnej o tym pożarze. Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowódca stwierdził, że pali się dach, płomienie wychodzą spod kalenicy tego obiektu sakralnego
— wskazał dla portalu Interia.pl mł. kpt. mgr Bartłomiej Pytka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
Walka strażaków
Kiedy straż pożarna przyjechała na miejsce, ogień objął już drewnianą konstrukcję dachu. Sytuacja jest bardzo poważna, wciąż nie udało się opanować żywiołu. Do pomocy ściągane są zastępy straży pożarnej z sąsiednich miejscowości, a nawet z Puław. Jest ich blisko.
Łącznie ponad 80 strażaków gasi ten pożar
— mówił mł. kpt. mgr Pytka.
Działamy w tej chwili z dwóch stron. Jednocześnie z środka próbujemy dostać się do źródła pożaru oraz od zewnątrz - z góry z podnośników. Ze względu na duże zadymienie strażacy działają w aparatach ochrony układu oddechowego
— dodał.
Pod świątynią zebrali się liczni wierni i księżą, którzy przybyli na poranną mszę, a także osoby, które są poruszone tą sytuacją.
Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.
Zamknięta ulica
W związku z pożarem kościoła przy ul. Kunickiego w Lublinie całkowicie zamknięta dla ruchu została ulica Kunickiego, jak również wyłączono z ruchu pieszych pobliskie chodniki. Na objazdy skierowano również komunikację miejską. Obecnie z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej
— poinformował portal lublin112.pl w mediach społecznościowych.
Adrian Siwek/lublin112.pl/Interia.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749079-plonie-kosciol-w-lublinie-ogien-pojawil-sie-na-dachu-wideo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.