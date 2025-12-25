Do zapierającego dech w piersiach zdarzenia doszło na Podlasiu, konkretnie na drodze Krynki-Górany (powiat sokólski). Lokalny fotograf przyrody zarejestrował przeprawę wielkiego stada żubrów.
Lokalny fotograf natury Dariusz Tomulewicz zarejestrował olbrzymie stado żubrów, które szykował się do przeprawy przez jezdnię.
Żubry przez drogę
Pierwszy na drogę wyszedł lider stada, który majestatycznym i powolnym krokiem udał się w kierunku środka jezdni, stanął, po czym zwrócił swój wzrok w kierunku nagrywającego. Przywódca zorientował się, iż stadu nic nie zagraża i bez pośpiechu zszedł z drugiej strony drogi.
Chwilę po żubrze przywódcy przez drogę przetoczyło się olbrzymie stado tych dostojnych ssaków. W grupie znajdowały się dorosłe, jak i młode osobniki - autor nagrania podał, że było ich ponad 160 osobników!
Adam Bąkowski/Fb
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749051-scena-jak-z-filmu-przeprawa-wielkiego-stada-zubrow
