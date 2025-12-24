Ambasador USA złożył Polakom życzenia bożonarodzeniowe. "Niech Bóg błogosławi Amerykę. Niech Bóg błogosławi Polskę"

Ambasador USA w Polsce Tom Rose / autor: Fratria
Thomas Rose, ambasador USA w Polsce Thomas Rose, w Wigilię Bożego Narodzenia złożył Polakom życzenia świąteczne w imieniu swoim oraz prezydenta Donalda Trumpa. Jak podkreślił, Boże Narodzenie to czas, w którym wszyscy ludzie mogą dziękować Bogu za błogosławieństwa wiary, rodziny i wolności.

Boże Narodzenie to święto dla miliardów ludzi na całym świecie, a zwłaszcza tutaj, w Polsce – narodziny Jezusa, chrześcijańskiego światła świata i źródła nadziei, miłosierdzia i odkupienia dla wierzących na całym świecie. Boże Narodzenie to czas, w którym wszyscy ludzie mogą dziękować Bogu za błogosławieństwa wiary, rodziny i wolności – oraz za więzi, które łączą nas ponad narodami

— napisał ambasador Rose na platformie X.

Niech Bóg błogosławi Amerykę. Niech Bóg błogosławi Polskę”

Dodał, że w imieniu prezydenta Trumpa, narodu amerykańskiego i misji dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w Polsce życzy wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości, wdzięczności i czasu spędzonego z najbliższymi.

Wesołych Świąt. Merry Christmas. Niech Bóg błogosławi Amerykę i niech Bóg błogosławi Polskę

— zakończył.

W połowie października 2025 r. Thomas Rose został zaprzysiężony przez Departament Stanu USA na ambasadora w Polsce. Trzy tygodnie później, 6 listopada, prezydent Karol Nawrocki przyjął w Belwederze listy uwierzytelniające od Rose’a i nowy szef amerykańskiej placówki dyplomatycznej oficjalnie rozpoczął swoją misję.

