PILNE!

Tragiczny wypadek w Zielęciach na Opolszczyźnie! Zginęło sześć osób. Po zderzeniu czołowym jeden z samochodów zapalił się

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Miejsce tragicznego wypadku w Zielęcicach (woj. opolskie) - zginęło 6 osób / autor: Facebook/Policja Brzeg
Miejsce tragicznego wypadku w Zielęcicach (woj. opolskie) - zginęło 6 osób / autor: Facebook/Policja Brzeg

W wyniku zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu dróg krajowych w Zielęciach pod Brzegiem zginęło sześć osób - poinformował dyżurny KW PSP w Opolu. Drogi w miejscu zdarzenia są zablokowane.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w Zielęcicach pod Brzegiem. Jak powiedziała PAP rzecznik KW Policji w Opolu kom. Agnieszka Żyłka, w wyniku czołowego zderzenia forda kugi i volkswagena pasata zginęło sześć osób. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana.

Na tę chwilę mogę jedynie powiedzieć, że volkswagen, którym jechało pięć osób, zapalił się po zderzeniu. Zarówno kierowca forda, jak i wszyskie osoby jadące volkswagenem zginęły na miejscu. Nie znamy jeszcze personaliów osób uczestniczących w wypadku

— powiedziała kom. Żyłka.

Na miejscu nadal pracują dwa zastępy straży pożarnej. Utrudnienia drogowe w miejscu wypadku mogą potrwać kilka godzin.

Na drodze krajowej nr 39 (w rejonie skrzyżowania z DK 94) zderzyły się dwa pojazdy - volkswagen passat i ford kuga, którymi łącznie podróżowało 6 osób. Niestety wszyscy ponieśli śmierć na miejscu. Na miejsce pracują służby pod nadzorem brzeskiej prokuratury

— przekazała także w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Brzegu.

Jak poinformowała GDDKiA, ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 jest zablokowany.

Adam Kacprzak/PAP/Policja Brzeg/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych