W wyniku zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych na skrzyżowaniu dróg krajowych w Zielęciach pod Brzegiem zginęło sześć osób - poinformował dyżurny KW PSP w Opolu. Drogi w miejscu zdarzenia są zablokowane.
Do wypadku doszło na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 w Zielęcicach pod Brzegiem. Jak powiedziała PAP rzecznik KW Policji w Opolu kom. Agnieszka Żyłka, w wyniku czołowego zderzenia forda kugi i volkswagena pasata zginęło sześć osób. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana.
Na tę chwilę mogę jedynie powiedzieć, że volkswagen, którym jechało pięć osób, zapalił się po zderzeniu. Zarówno kierowca forda, jak i wszyskie osoby jadące volkswagenem zginęły na miejscu. Nie znamy jeszcze personaliów osób uczestniczących w wypadku
— powiedziała kom. Żyłka.
Na miejscu nadal pracują dwa zastępy straży pożarnej. Utrudnienia drogowe w miejscu wypadku mogą potrwać kilka godzin.
Na drodze krajowej nr 39 (w rejonie skrzyżowania z DK 94) zderzyły się dwa pojazdy - volkswagen passat i ford kuga, którymi łącznie podróżowało 6 osób. Niestety wszyscy ponieśli śmierć na miejscu. Na miejsce pracują służby pod nadzorem brzeskiej prokuratury
— przekazała także w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Brzegu.
Jak poinformowała GDDKiA, ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 jest zablokowany.
Adam Kacprzak/PAP/Policja Brzeg/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/749026-tragiczny-wypadek-na-opolszczyznie-zginelo-szesc-osob
