Stołeczny ogród zoologiczny poinformował, że dziś odeszła Pelagia - najstarszy hipopotam nilowy w Polsce. Pelagia miała 40 lat.
23 grudnia pożegnaliśmy naszą samicę hipopotama nilowego Pelagię
— napisali na Facebooku jej opiekunowie.
Pelagia urodziła się we wrocławskim ogrodzie zoologicznym 19 września 1985 roku, w okresie popularności brazylijskiego serialu, stąd jej pierwsze imię Isaura.
Pelagia zamieszkała z Hugonem
Rok później trafiła do paryskiego zoo, gdzie mieszkała 25 lat i stała się Pelagią. Stamtąd miała jechać do Algierii, ale trafiła do Niemiec, skąd przyjechała do Warszawy, gdzie zamieszkała z młodszym od niej Hugonem.
Zdecydowanie Pelagia była hipopotamicą, która nie daje sobie w kaszę dmuchać. »Taka starsza Pani z torebką pełną cegieł«. Potrafiła bezbłędnie wyczuć, kiedy coś »kombinujemy« i komplikować nasze plany. Cechowała się niesamowitą inteligencją, a na jej zaufanie zdecydowanie trzeba było sobie zasłużyć
— napisali opiekunowie zwierzęcia.
Podkreślili, że od 2011 roku miała kilku opiekunów i każdy wiedział, że jest to hipopotam wyjątkowy.
Nauczyła nas, często świeżych i niedoświadczonych, jak opiekować się tym gatunkiem, ale też na co zwrócić uwagę u osobników geriatrycznych. Swoim doświadczeniem obdarowała również Hugona, którego nauczyła dorosłego życia. Zdecydowanie mistrzyni treningów medycznych, dzięki którym mogliśmy się przygotować i na ten moment
— zaznaczyli.
„Eutanazja to nie łatwy proces”
Dodali, że eutanazja to nie łatwy proces, ale monitorując komfort życia Pelagii, wiedzieli, że jest to ten moment, w którym pozwolą jej odejść z należnym jej szacunkiem.
Królowa oddała swoją koronę oraz tytuł najstarszego hipopotama w Polsce. Może już w należnym jej spokoju drzemać w swoim prywatnym basenie gdzie nikt nie zakłóca jej spokoju
— napisali opiekunowie Pelagii.
Jedne z największych zwierząt Afryki
Hipopotamy nilowe (z łac. hippopotamus amphibius), poza słoniami, które jako jedyne pokonują je wielkością, to największe zwierzęta Afryki. Dorosły osobnik może dorosnąć nawet do 5,5 metra długości, a jego waga osiąga nawet 3,5 tony. Samice są nieco mniejsze. Dorosła hipopotamica waży maksymalnie 1,4 tony.
Pomimo ogromnej masy ciała, hipopotamy dość szybko się przemieszczają. Mogą osiągnąć prędkość nawet 30 kilometrów na godzinę.
Hipopotamy żyją na wolności około 40 lat, natomiast w niewoli dożywają 50.
Nazwa gatunku pochodzi z języka starogreckiego i oznacza „koń rzeczny”.
Choć hipopotamy mają własne terytoria w wodzie, to nie potrafią pływać. Przemieszczają się skokami, odbijając nogami od dna. Mają zdolność do zamykania nozdrzy podczas zanurzenia.
Gruczoły potowe hipopotama wydzielają ciecz o czerwonym zabarwieniu, która chroni skórę zwierzęcia przed słońcem i działaniem wody, ma także działanie bakteriobójcze.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Nosorożec indyjski Jacob - Kuba z warszawskiego ZOO został uśpiony. Cierpiał z powodu rozległego stanu zapalnego. „Uwielbiał kąpiele błotne”
— Baby boom w warszawskim ZOO! Na świat przyszło pięć kangurów rudych. „Taka liczba młodych w jednym roku nie zdarza się często”
— Przełom w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym! Na świat przyszła mała żyrafa i rośnie jak na drożdżach. Czekano na nią aż siedem dekad
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/748993-warszawskie-zoo-pozegnalo-najstarszego-hipopotama-w-polsce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.