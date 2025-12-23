„Do prokuratury wpłynął wniosek o ekstradycję obywatela Federacji Rosyjskiej” - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Ukraińscy śledczy podejrzewają go o umyślne, nielegalne, częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.
W ostatnich dniach wpłynął do prokuratury, za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, wniosek wysłany przez stronę ukraińską o ekstradycję obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra B.
— powiedział prok. Skiba.
Zaznaczył, że po uzyskaniu tłumaczeń, prawdopodobnie do końca roku, zostanie skierowany do sądu wniosek o dopuszczenie ekstradycji.
O sprawie jako pierwszy poinformował portal rmf24.pl.
ABW zatrzymała rosyjskiego naukowca
4 grudnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działająca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną, zatrzymała obywatela Federacji Rosyjskiej Aleksandra B.
Ukraińska prokuratura podejrzewa go o umyślne, nielegalne, częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego.
Aleksander B. został 4 grudnia przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, gdzie odmówił składania wyjaśnień. Decyzją sądu został aresztowany na 40 dni, tj. do 13 stycznia.
Zgodnie z wnioskiem z 13 listopada br. prokuratury ukraińskiej o ekstradycję Aleksander B. jako kierownik Sekcji Archeologii Starożytnej Północnego Regionu Morza Czarnego Federalnego Zakładu Kultury Ermitaż w latach 2014–2019, nie mając stosownych pozwoleń na prowadzenie prac wykopaliskowych, prowadził je na terenie archeologicznego kompleksu „Starożytne miasto Myrmekjon” w Kerczu na Krymie. Jak przekazała strona ukraińska, swymi pracami miał zniszczyć kompleks archeologiczny. Straty szacowane są na ponad 201 mln hrywien.
Po zatrzymaniu archeologa rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow wyraził oburzenie w związku z jego zatrzymaniem w Polsce.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/748981-ukraina-chce-ekstradycji-rosyjskiego-archeologa
