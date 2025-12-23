„W Wigilię termometry wskażą nawet do minus 7 st. C w dzień, w nocy z jutra na pojutrze natomiast temperatura spadnie do minus 12 st. C. Miejscami na południu wystąpią opady śniegu” - poinformował synoptyk IMGW Mariusz Cebula. Dodał, że pierwszy dzień świąt zapowiada się słonecznie w całej Polsce.
Dziś w całym kraju pochmurnie, z zachmurzeniem dużym i całkowitym. Większe rozpogodzenia wystąpią w rejonie Zatoki Gdańskiej, Koszalina. Na krańcach południowych prognozowane są opady deszczu oraz mgła z widzialnością do 300 metrów. Temperatura w całym kraju będzie wyrównana. Najzimniej będzie w Zakopanem, termometry wskażą tam do minus 1 st. C. Na pozostałym obszarze kraju około 1-2 st. C. Najcieplej nad morzem, do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.
W nocy z dziś na jutro zachmurzenie duże z postępującymi od północy ku centrum kraju większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami na południu wystąpią opady śniegu, „od północy stopniowo zanikające”. Temperatura minimalna osiągnie od minus 11, minus 9 st. C na północnym wschodzie, około minus 6 st. C w centrum, do minus 1 st. C na południowym zachodzie. Miejscami możliwe jest także oblodzenie mokrej nawierzchni dróg i chodników.
Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami w południowej Polsce porywisty, z kierunków wschodnich i północno-wschodnich. Wysoko w górach wiatr porywisty, w Sudetach do 80 km/h, a w Karpatach do 65 km/h.
Prognoza pogody na Wigilię
Jutro, w Wigilię, zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu kraju początkowo zachmurzenie duże.
W rejonach podgórskich, zwłaszcza Sudetów, możliwe słabe opady śniegu, które w ciągu dnia stopniowo będą zanikać
— powiedział synoptyk.
Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 st. C na północnym wschodzie, około minus 4 st. C w centrum i w rejonach górskich, do minus 1 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i na południowym zachodzie kraju, miejscami porywisty, lokalnie w porywach do 60 km/h, wschodni i północno-wschodni.
Synoptyk wskazał, że wysoko w górach, zwłaszcza w Sudetach, porywy wiatru wzrosną do 80 km/h, a w Karpatach do 65 km/h.
W nocy z jutra na pojutrze przeważnie pogodnie, co będzie sprzyjać spadkom temperatury. Jedynie w rejonach Bieszczad i Karpat możliwy wzrost, z zachmurzeniem i słabymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie około minus 12 st. C w centrum kraju, do minus 4 st. C nad morzem. W rejonach podgórskich wiatr będzie porywisty. Wysoko w górach możliwe porywy wiatru do 80 km/h. Na Śnieżce natomiast do 65 km/h.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
