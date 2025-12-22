Mieszkańcy Zabrza mogli być bardzo zaskoczeni sytuacja, do której doszło 19 grudnia. Otóż wówczas ulicami miasta przejechał… czołg Leopard 1, przyozdobiony światełkami niczym choinka. Nagrania, które trafiły do sieci z tego przejazdu wzbudziły duże zainteresowanie internautów.
Ho, ho, ho Merry Christmas. W tym roku nie odpuszczamy, więc tym razem prezentujemy naszego leoparda w jego śnieżnej odsłonie. Udało się wam upolować Mikołaja i jego sanie?
— napisano na profilu Małej Armii Grupy Śląsk na Facebooku (Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu). To właśnie ta instytucja jest odpowiedzialna za wspomnianą akcję.
Przygotowanie czołgu do przejazdu
Maciej Widuchowski, dyrektor ds. technicznych zabrzańskiego muzeum, w rozmowie z portalem Interia zapewnił, że czołg był dobrze przygotowany do wspomnianego przejazdu - cała sytuacja została zgłoszona policji, wykupiono ubezpieczenie OC na czołg, miał też odpowiednie oświetlenia, a na gąsienice nałożono gumowe nakładki, które miały zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu jezdni.
Czołgi bardzo często kojarzą się źle, wyglądają groźnie. My je lubimy, kolekcjonujemy sprzęt i chcemy go zaprezentować w sposób zabawowy, a nie groźny
— zaznaczył w wypowiedzi dla Interii Maciej Widuchowski.
