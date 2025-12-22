WIDEO

Nietypowa sytuacja w Zabrzu! Ulicami miasta przejechał świątecznie ozdobiony czołg. "Prezentujemy naszego leoparda"

Mieszkańcy Zabrza mogli być bardzo zaskoczeni sytuacja, do której doszło 19 grudnia. Otóż wówczas ulicami miasta przejechał… czołg Leopard 1, przyozdobiony światełkami niczym choinka. Nagrania, które trafiły do sieci z tego przejazdu wzbudziły duże zainteresowanie internautów.

Ho, ho, ho Merry Christmas. W tym roku nie odpuszczamy, więc tym razem prezentujemy naszego leoparda w jego śnieżnej odsłonie. Udało się wam upolować Mikołaja i jego sanie?

— napisano na profilu Małej Armii Grupy Śląsk na Facebooku (Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu). To właśnie ta instytucja jest odpowiedzialna za wspomnianą akcję.

Przygotowanie czołgu do przejazdu

Maciej Widuchowski, dyrektor ds. technicznych zabrzańskiego muzeum, w rozmowie z portalem Interia zapewnił, że czołg był dobrze przygotowany do wspomnianego przejazdu - cała sytuacja została zgłoszona policji, wykupiono ubezpieczenie OC na czołg, miał też odpowiednie oświetlenia, a na gąsienice nałożono gumowe nakładki, które miały zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu jezdni.

Czołgi bardzo często kojarzą się źle, wyglądają groźnie. My je lubimy, kolekcjonujemy sprzęt i chcemy go zaprezentować w sposób zabawowy, a nie groźny

— zaznaczył w wypowiedzi dla Interii Maciej Widuchowski.

