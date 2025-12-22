Szef NSZZ Solidarność w Silesii w Czechowicach-Dziedzicach Grzegorz Babij poinformował, że na terenie kopalni doszło do strajku w związku z planowanymi zwolnieniami. Kilkudziesięciu górników odmówiło wyjazdu na powierzchnię.
Artur Kasprzykowski z podbeskidzkiej Solidarności przekazał, że o godzinie 6. wyjazdu na powierzchnię odmówiła część górników Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia”, którzy kończyli czwartą zmianę.
Sytuacja jest dynamiczna
— dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Smutna Barbórka w Czechowicach. Górnicy kopalni Silesia dostaną pod choinkę… wypowiedzenia? 754 osoby mają stracić pracę!
Przewodniczący NSZZ Solidarność w Silesii Grzegorza Babij powiedział PAP, że protestu nie organizuje żaden ze związków; jest inicjatywą oddolną.
Protest spowodowany jest złym traktowaniem nas, pracowników, przez rządzących
— dodał. Jak mówił, górnicy z Silesii nie zostali objęci osłonami, które wprowadza procedowana nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Istotne znaczenie miały też zapowiedziane przez właściciela zwolnienia i groźba likwidacji kopalni.
Babij powiedział, że pracownicy poinformowali związki zawodowe o swojej akcji. Lider Solidarności przed południem zjedzie do protestujących, których – jak powiedział – jest kilkudziesięciu.
Wykonali do mnie telefon pytając, czy jako Solidarność udzielimy im pomocy. Oczywiście, że pomoc zostanie udzielona. W tej chwili zajmujemy się sprawami logistycznymi, czyli wyżywieniem, środkami czystości i tak dalej. (…) Jest już dostarczona woda. Protestujący są w bezpiecznym miejscu i nic im nie zagraża
— opisał.
Briefing przy kopalni
Szef Solidarności zapowiedział na godzinę 14. briefing przy kopalni.
Dziennikarzowi PAP nie udało się skontaktować z przedstawicielami Grupy Bumech, właściciela Silesii.
Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach jest największą prywatną kopalnią węgla w Polsce. Jej udział w polskim rynku w 2022 roku wynosił około 3 proc. w produkcji węgla energetycznego i 2,3 proc. w produkcji węgla kamiennego łącznie. Pod koniec listopada zarządca masy sanacyjnej Silesii zawiadomił tamtejsze związki o zamiarze zwolnień grupowych. Dotyczyłyby one ponad 750 pracujących w Silesii osób.
4 grudnia Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Ma on między innymi umożliwić objęcie świadczeniami osłonowymi odchodzących z pracy górników. Na etapie prac sejmowych nie przeszedł zgłoszony z inicjatywy związków PG Silesia wniosek opozycyjnych posłów dotyczący objęcia również tej spółki instrumentami osłonowymi.
CZYTAJ TAKŻE:
— 44. rocznica pacyfikacji katowickiej kopalni Wujek. Abp Przybylski: Górnicy nie strajkowali tylko dla siebie, robili to też dla Polski
— Prezydent podpisał nowelizację ustawy górniczej. „Nie jest idealna, mamy tego świadomość”. Zapewnia osłony dla odchodzących pracowników
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/748867-gornicy-silesii-strajkuja-odmowili-wyjazdu-na-gore-kopalni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.