Część górników w kopalni węgla kamiennego Silesia nie wyjechało na powierzchnię. To forma strajku. Na zdjęciu kopalnia węgla / autor: pixabay.com (zdjęcie poglądowe)
Szef NSZZ Solidarność w Silesii w Czechowicach-Dziedzicach Grzegorz Babij poinformował, że na terenie kopalni doszło do strajku w związku z planowanymi zwolnieniami. Kilkudziesięciu górników odmówiło wyjazdu na powierzchnię.

Artur Kasprzykowski z podbeskidzkiej Solidarności przekazał, że o godzinie 6. wyjazdu na powierzchnię odmówiła część górników Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia”, którzy kończyli czwartą zmianę.

Sytuacja jest dynamiczna

— dodał.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Smutna Barbórka w Czechowicach. Górnicy kopalni Silesia dostaną pod choinkę… wypowiedzenia? 754 osoby mają stracić pracę!

Przewodniczący NSZZ Solidarność w Silesii Grzegorza Babij powiedział PAP, że protestu nie organizuje żaden ze związków; jest inicjatywą oddolną.

Protest spowodowany jest złym traktowaniem nas, pracowników, przez rządzących

— dodał. Jak mówił, górnicy z Silesii nie zostali objęci osłonami, które wprowadza procedowana nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Istotne znaczenie miały też zapowiedziane przez właściciela zwolnienia i groźba likwidacji kopalni.

Babij powiedział, że pracownicy poinformowali związki zawodowe o swojej akcji. Lider Solidarności przed południem zjedzie do protestujących, których – jak powiedział – jest kilkudziesięciu.

Wykonali do mnie telefon pytając, czy jako Solidarność udzielimy im pomocy. Oczywiście, że pomoc zostanie udzielona. W tej chwili zajmujemy się sprawami logistycznymi, czyli wyżywieniem, środkami czystości i tak dalej. (…) Jest już dostarczona woda. Protestujący są w bezpiecznym miejscu i nic im nie zagraża

— opisał.

Briefing przy kopalni

Szef Solidarności zapowiedział na godzinę 14. briefing przy kopalni.

Dziennikarzowi PAP nie udało się skontaktować z przedstawicielami Grupy Bumech, właściciela Silesii.

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach jest największą prywatną kopalnią węgla w Polsce. Jej udział w polskim rynku w 2022 roku wynosił około 3 proc. w produkcji węgla energetycznego i 2,3 proc. w produkcji węgla kamiennego łącznie. Pod koniec listopada zarządca masy sanacyjnej Silesii zawiadomił tamtejsze związki o zamiarze zwolnień grupowych. Dotyczyłyby one ponad 750 pracujących w Silesii osób.

4 grudnia Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Ma on między innymi umożliwić objęcie świadczeniami osłonowymi odchodzących z pracy górników. Na etapie prac sejmowych nie przeszedł zgłoszony z inicjatywy związków PG Silesia wniosek opozycyjnych posłów dotyczący objęcia również tej spółki instrumentami osłonowymi.

Adam Bąkowski/PAP

